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一、身体锻炼法：这是预防冻疮的最佳办法,通过身体锻炼而提高肌体对寒冷的适应能力。

二、御寒准备法：冬季在户外工作时,一定要吃饱,穿暖,做好各种御寒准备，如戴手套,帽子,穿棉鞋。另外，体内衣物要保持干燥。易受冻的耳,脸,手,脚等部位要经常擦些油脂。具体来看，一是要穿着适当厚度的保暖御寒衣服，不要少也不要太多。二是要勤晒被褥。大家知道,空气是热的不良导体,其散热系数仅为0.027。因此,增加被褥内的空气量就等于提高了保暖能力。被褥经过日晒,变得蓬松,不仅增加了空气量,而且还增加了厚度，这也是为什么我们盖着晒过的被子,总觉得很暖和。

三、冬季合理膳食也可以预防寒冷。首先，多吃主食，适当吃点羊肉、鹌鹑和海参。蛋白质、脂肪和碳水化合物被称为产热营养素。所以，冬季我们要适当增加主食和油脂的摄入，保证优质蛋白质的供应。而羊肉、牛肉、鸡肉、鹿肉、虾、鸽、鹌鹑、海参等食物中富含蛋白质及脂肪，产热量多，中医认为有温中暖下、补气生血的功能，御寒效果最好。

另外，怕冷还与缺少钙和铁有关。人怕冷与机体摄入某些矿物质较少有关。如钙在人体内含量的多少，可直接影响心肌、血管及肌肉的伸缩性和兴奋性；而血液中缺铁是导致缺铁性贫血的重要原因，常表现为产热量少、体温低等。因此，补充富含钙和铁的食物可提高机体的御寒能力。含钙的食物主要包括牛奶、豆制品、海带、紫菜、贝壳、牡蛎、沙丁鱼、虾等；含铁的食物则主要为动物血、蛋黄、猪肝、黄豆、芝麻、黑木耳和红枣等。





（文中窍门来自陈恬听友）