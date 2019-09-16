崔致远与《桂苑笔耕集》

ⓒ KBS

新罗时期著名文人崔致远是韩国历史上第一位留下个人文集的大学者与诗人，也是早期韩中文明交流的先驱。本来崔致远的家是一般贵族，并不显贵，及第进仕是唯一振兴家门的方法。当时正赶上大唐对外国学子开放科举考试，外国人也可以登科及第，因此在新罗一度掀起了入唐留学的热潮。12岁那年，崔致远承担光大家门的重要使命，只身渡海去长安留学。历时6年的刻苦学习与努力，崔致远成功进士及第，可他没有就此衣锦还乡，而是选择了继续留在大唐发展。但是按照当时大唐律法，及第两年后才能获得进仕资格，加上留学身份的结束而失去政府的资助，由于手头紧，为了谋生，崔致远开始走上文学创作之路。崔致远为人谦和恭谨，在大唐的16年里，广交文友，结识了很多有识之士。





崔致远曾在大唐历任溧水县尉与淮南节度使幕府都统巡官。在担任淮南节度使幕府都统巡官期间，因为在讨伐黄巢之乱时写的文章《讨黄巢檄（xi2）文》名声大噪，随着黄巢之乱的平息，崔致远被授予三品官衔。28岁时，崔致远作为新罗历届大唐留学生成就最高的一位衣锦还乡，并受到新罗宪康王的重用担任要职，负责与唐朝的外交事务。崔致远曾致力于以在唐朝学到的满腹经纶、治政良策来报效新罗王朝。





崔致远除了官职以外，毕生文学创作不断，尤其在担任官员时写了大量著作。《桂苑笔耕集》20卷是崔致远从大唐回国后自编的诗文集，不仅是三国时期唯一流传下来的个人著作集，也是韩国现存最古老、最完整的汉文典籍之一。《桂苑笔耕集》收录了崔致远在淮南节度使幕府的4年期间记录的公私文件与诗文，记录了唐末许多历史事件与历史人物，保存了中国正史没有记载的原始材料，也是研究晚唐历史与晚唐文学的珍贵资料。2015年中国国家主席习近平访韩期间曾援引崔致远的诗句，崔致远成为了韩中两国交流的象征。