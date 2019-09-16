CHEN发行第二张个人专辑《致我爱的你》秋日感性回归

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EXO成员CHEN发行复古风抒情歌曲《我们怎么办（Shall we?）》回归歌坛。

CHEN曾于今年4月发行首张个人专辑《四月，还有花》，以solo歌手身份为歌迷带来了多首好歌，当时专辑也在全世界33个国家和地区的iTunes中摘得相关榜单冠军，CHEN的优良唱功也再次获得大众肯定。因此，此次发行的第二张EP《致我爱的你（Dear My Dear）》在发行前，就备受歌迷期待。

新专辑主打歌《我们怎么办（Shall we?）》是一首正统流行曲风的歌曲，旋律充满复古氛围。歌词讲述的是即使夜深也不想和对方分开的热恋中男生的内心，CHEN也用自己独具辨识度的嗓音，将作品所要表达的情感完美演绎。与新歌音源一同公开的MV也以浪漫电视剧的形式，展现了恋人之间甜蜜的故事。

新专辑包括主打歌在内，还收录了CHEN亲自填词的《My dear》，以及《Amaranth》《Hold you tight》《You never know》《Good night》共6首歌曲。

CHEN在首张专辑中为歌迷带来了充满治愈的演唱，而新专辑则回归到最纯真的恋爱的美好，为歌迷在凉爽的初秋打造了一张从演唱到情感都极具可听性的爱情音乐专辑。