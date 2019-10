ⓒ KBS

AKMU(乐童音乐家)第三张正规专辑《航海》大获成功,日前,包含专辑所要传递的信息以及制作理念的访谈视频在网络公开,受到歌迷关注。

AKMU经纪公司YG娱乐在官方博客中公开了名为“航海日志”的上述视频。视频中记录了新专辑发行当天举行的记者简谈会的内容。在一问一答间,李灿赫、李秀贤向大众深入介绍了新专辑所要表达的内涵,以及专辑制作过程中兄妹二人的心境。

李灿赫表示,目前处于制作“成长型专辑”的模式之中,因此此次专辑也更加强调了音乐的“进化”。李秀贤表示,希望听音乐的人,能够用心体会歌曲中的深意。

AKMU时隔2年多发行的新专辑《航海》,以满满的信息及更加浓厚的感性,深得大众喜爱。主打歌《How can I love the heartbreak, you're the one I love》自发行以来就一直领先Melon等音源榜单,再次证明了AKMU音乐的人气。