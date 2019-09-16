韩总理将出席日王即位仪式 或与安倍会晤

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韩国国务总理李洛渊出席日王德仁即位仪式将成为改善韩日矛盾的重要契机。李洛渊此次有望扮演传递文在寅总统口信的“特使”角色，为改善两国关系创造突破口。





国王即位仪式是最高级别的国家活动，将有众多国家首脑或首脑级人士出席，同时开展活跃的多边外交，最高级别人士前去表示祝贺也是国家间的礼仪。对于关系陷入僵局的韩日来说，此次即位仪式也是寻求突破的良好契机。有评论认为，鉴于目前的情况，李洛渊出席这一仪式是最佳考量。虽然文在寅亲自前往可能取得重大进展，但目前来看，双方需要解决的问题众多，若未能找到解决分歧的头绪，反而会使访日意义失色。





李洛渊此行最受关注的是会否与安倍晋三会面。在过去1年多的时间里，韩日间最高级别交流完全停滞。在文在寅与安倍均出席的9月联合国大会期间，双方首脑也未进行会晤。因此，若此次会面得以成行，将具有重启韩日两国最高级别会晤的重大意义。但有观点认为，双方即使会面，也很难对目前面临的问题进行深入讨论。二战劳工索赔、日本对韩限贸措施以及终结《韩日军事情报保护协定》等难题都亟待解决，因此此次会面将仅止步于确认双方改善关系的意志，结果尚难预测。但李洛渊此行若能成为改善韩日关系的积极转机，仍具有重大意义。





李洛渊曾担任驻东京特派记者，是一位代表性“知日派”，在日本政界、财经界、媒体界均有广泛人脉。2005年当时还是国会议员的安倍晋三访韩时，就曾与李洛渊聚会小酌。去年9月在俄罗斯符拉迪沃斯托克东方经济论坛时期，二人也曾会面，就未来韩日关系、北韩核问题合作等达成共识。因此，李洛渊此次出席日王即位仪式能否为缓和两国矛盾发挥作用也备受期待。