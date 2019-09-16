让安全伴你左右——韩国“Happymily”公司

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那些具有创造性的韩国企业，他们的创新思想给全球经济带来了新的变化。 今天，我们将带领大家走进韩国“Happymily”公司，这是一家安全产品的设计公司,他们推出的灭火器具有设计新颖、美观大方、便捷使用等特点，产品一经推出，就获得了市场的热烈反响。今天，我们将与公司首席执行官吕太雄（音译：여태웅）先生一道，共同聊一聊安全产品方面的相关话题。





吕太雄先生的父亲担任太白市消防局局长，母亲担任原州消防局局长。在消防员父母的陪伴下长大，吕先生开始对消防安全表现出极大的兴趣。受这种特殊兴趣的启发，吕太雄先生成立了自己的安全产品公司，研发出了一款非常特殊的灭火器。





根据国家消防局的数据，2008年至2017年，韩国发生了44万起火灾事故，造成了30亿美元的财产损失。灭火器是迅速扑灭大火的必需品，一旦着火，将造成巨大的损失。但是总的来说，在韩国家里安装灭火器并不容易。韩国“Happymily”公司还注意到所有红色灭火器的款式看上去都几乎相同。因此，他们开发了创新型消防设备Voila灭火器。这款灭火器的形状各异，具有不同的优雅颜色，白色、黑色、金色和粉红色等等。这款灭火器非常小巧，方便实用，具有现代感的设计不会影响家庭室内装饰的整体风格，甚至可以为安全产品增添美感。Voila在法语中的意思是“在这里”。顾名思义，用户在需要的时候可以随时随地使用Voila灭火器。这款灭火器非常适合家庭使用，因为它可以像喷雾剂一样使用。





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使用Voila之后，用户只需用清水清洁残留物即可，而不必担心传统灭火器喷出的粉末状物质会造成二次损坏。经韩国消防协会批准，Voila凭借其精致设计和高性能赢得了市场的积极反响。





值得注意的是，人们购买这种易于使用的时尚安全产品作为礼物，这是在之前难以想象的。除了Voila之外，“Happymily”还开发了一种新产品来进一步扩大其市场占有率，目前正在考虑进入海外市场，例如进入英国和中国台湾市场。





韩国“Happymily”公司的产品兼具功能性和设计性，让人们意识到安全在日常生活中的重要性。随着公司的不断成长，他们打造出了越来越多创新型安全产品，为消费者提供了更多的选择。以安全产品为载体，韩国“Happymily”公司一直致力于传播安全文化，提高人们的安全意识，为打造安全健康的生活环境作出更大的贡献。