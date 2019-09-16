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近日，韩国消费者物价水平创下历史新低，这引发了人们对韩国通货紧缩的担忧。那么，消费者物价的下跌未来会否引发通货紧缩，还是只是暂时现象呢？今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊以上的话题。首先，请他为我们介绍一下近期韩国消费者物价指数的走势情况。





最近几周最令人不安的经济新闻之一就是9月份韩国消费者物价较上年同期下降0.4％，这是自韩国统计机构1965年开始统计相关数据以来，消费者物价首次出现同比下降。韩国消费者物价增长率自1月份以来，已连续8个月保持在1％以下，9月首次出现负增长，这加剧了人们对通货紧缩的担忧。按地区划分，蔚山的消费者物价下降了1％，是16个主要城市中跌幅最大的。东南港口城市的房价也一直在下跌，部分原因是造船和汽车行业的产业结构调整。庆尚南道北部以及忠清南道等其他地方的情况也大体相同，而分析人士对首尔市区通货紧缩的可能性持不同意见。





正如韩国经济评论家郑哲进先生的介绍, 上个月，韩国有史以来第一次经历了消费者物价负增长。8月份的消费者物价增长率为-0.038％，但由于相关指数应四舍五入到小数点后一位，因此实际公布数据为0.0%。这意味着在9月份官方公布负增长之前，今年的消费者物价一直保持在0范围内。事实上，韩国非首都圈的情况似乎更加严重。例如，蔚山已经连续8个月出现负增长，而人们对那里的房地产市场仍然看跌。许多人担心韩国经济正进入通货紧缩趋势，这种担忧正在不断蔓延。





一般来说，人们只是以为通货紧缩要好于通货膨胀，因为由于价格下跌，人们可以享用更多的商品，得到更多的服务。但实际上，通货紧缩对经济可能造成致命的打击。如果人们预期价格会继续下跌，那么消费者眼下就不会花钱购买商品，因为3到6个月后可以以更便宜的价格购买到相同的商品，这就影响了人们的消费意愿。如果人们选择储蓄资金而不是支出资金，那么消费将会大幅减少，制造商的库存将随之大幅增加。然后，会出现一系列的连锁反应，公司将相应减少投资，并对家庭收入以及金融部门产生负面影响。就其本身而言，政府将很难执行其财政政策，因为征收的税款更少，可支配的预算更少，这样一来，经济将陷入恶性循环。





通货紧缩可能比通货膨胀更麻烦，通货紧缩是指尽管价格持续下跌，但消费仍然疲软。日本经历了通货紧缩时期，1991年资产价格泡沫破灭后，日本经济开始放缓。尽管日本政府采取了各种政策刺激经济，但日本还是经历了长期的经济衰退，直到2001年，日本的年平均经济增长率仅为1.1％。在此过程中，日本当地银行不断破产，公司和家庭也纷纷出现破产，资产价格大幅下跌。不过，从目前的情况来看，韩国政府认为韩国不可能出现通货紧缩。





韩国央行韩国银行、企划财政部和韩国统计厅都表示并没有出现严重的通货紧缩迹象。他们认为，去年8月份和9月份前石油和农产品价格高涨带来了所谓的基数效应，由于价格在今年趋于稳定，因此今年同期，相关消费者物价指数较低。韩国政府指出，今年较低的石油和食品价格拖累了整体消费者物价，因此基于最近2个月的形势就得出经济已进入通货紧缩还为时过早。





韩国央行韩国银行在报告中预测，消费者物价将在今年年底左右出现反弹。从1990年第一季度到今年第二季度，主要经济体的消费者物价每季度都出现下降，高达356次，这意味着许多国家经常经历消费者物价下跌。但在大多数情况下，价格在短时间内会出现反弹，韩国央行的预测正是基于这一事实。但国内和国外的主要机构都在发出关于韩国通货紧缩的警告。





较少的金融机构预测韩国消费者物价会出现上涨。巴克莱和惠誉公司预测，韩国的消费者物价涨幅将徘徊在1％以下，而彭博社也下调了预期，纷纷下调了韩国消费者物价以及韩国的经济增长预期。另一个令人沮丧的消息是，市场对明年韩国的通货膨胀率预期也已下滑至1.8％，降至2％以下。从目前的韩国经济状况来看，通货膨胀率应该保持在2.5％或更高。总体而言，居民消费价格水平仍然很低。





专家们正在关注核心通货膨胀本身，其中不包括季节性因素或粮食和能源价格波动。核心通货膨胀的低增长主要是因为消费疲软。自今年3月以来，韩国的核心通货膨胀率一直保持在0％的范围内，仅较上个月上升了0.6％。这是自1999年以来的最低水平，当时的核心通货膨胀率比上年增长了0.3％。对于韩国经济是否已经进入通货紧缩，市场存在不同的看法，但是现在重要的不是判断目前韩国经济所处的情况，而是要想出防止通货紧缩的措施，为未来可能发生的任何状况做好准备。





如果10月份消费者物价涨幅仍然保持在0％左右的低水平，那么韩国政府应该停止争论，并努力解决这一问题。首先，有必要恢复消费者的信心，这与通货紧缩有很大关系。如果消费者决定减少支出，那么改变这种情况将更加困难。这就是政府坚持反对通货紧缩观点的原因。为了鼓励消费者打开钱包，政府需要采取更加积极的财政和货币政策，可以进一步降低利率。但将本来已经很低的利率下调0.25个百分点，达到1％的水平，将对消费者支出产生有限的影响。政府可能会增加福利补贴，且需要通过迅速启动社会间接资本来更积极地实施扩张性财政政策，力求在短期内产生预期的效果。





诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼表示，审慎的政策立场可能会增加通货紧缩的风险，通货紧缩陷阱的危险似乎要比暂时性地抑制通货膨胀的风险强得多。韩国政府已经做出了很多努力来避免通货紧缩，但仍需要采取进一步措施，更多地关注和改善消费者信心，推出一系列可以拉动消费、振兴经济的具体措施。