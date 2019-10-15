雪莉在家中身亡 娱乐圈“停摆”表哀悼

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14日下午3点20分，歌手兼演员雪莉（本名崔真利）被发现在位于京畿道城南的家中身亡，年仅25周岁。

首先发现雪莉身亡的是其经纪人。经纪人称当天有演艺行程，但却一直联系不上雪莉，因此前往其住所，发现雪莉身亡后立刻报警。警方经过搜查发现了雪莉亲手书写的笔记，并表示从表面迹象看并无他杀迹象，推测雪莉可能系自杀身亡。目前，警方正在对笔记内容进行分析。

雪莉身亡的消息传出后，几乎整个娱乐圈都陷入了沉痛的哀悼中。曾同为f(x)成员的Amber先是在个人社交媒体账号中表示将暂停演艺活动，15日又表示已申请将全新单曲延期发行，雪莉的挚友具荷拉发文称“在另一个世界，真利只做自己”，表达对逝去好友的疼惜。此外，为向雪莉表达哀思，朴娜莱新节目制作发布会等大量演艺活动也宣布临时取消，SM娱乐旗下艺人的所有演艺日程也暂时中断。

雪莉2009年作为女团f(x)成员出道，2014年曾因不堪网络恶意留言打击而全面暂停演艺活动，甚至退出了f(x)。但最近，不仅发行新歌，还参演影视剧及主持综艺节目，回归演艺圈并积极进行演艺活动，未曾想遭遇不幸，震惊大众。

雪莉曾于去年在某节目中吐露称，自己曾患上社交恐惧症及恐慌障碍。