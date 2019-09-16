朝野对曹国辞职持不同看法

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因法务部长官曹国辞职，在社会和政治上掀起巨大风波的“曹国事态”也告一段落。曹国并未举行离任仪式，也未召开宣布辞职的记者会，仅于14日向媒体发布其已尽到自己的责任为主要内容的立场文，即宣告辞职。





曹国在被提名为法务部长官提名人后，即成为政治争论的焦点。从其子女非法入学的疑惑到对私募基金进行大规模投资等等，曹国一家人涉及诸多疑惑，但曹国本人对存在违法行为予以否认。因在野党反对，国会未能如期举行曹国的人事听证会，后来虽然举行了听证会，但未能发布人事听证报告。随后，文在寅总统强行任命曹国为法务部长官，理由是曹国在担任青瓦台民政首席秘书时期致力于推行检察组织改革，他是检察组织改革的适当人选。





曹国被正式任命为法务部长官后，政治圈随即被卷入“曹国漩涡”中，新闻媒体清一色地报道曹国的消息，国会的功能完全停止，完全聚焦于曹国问题。随后，检方开始对围绕曹国的疑惑进行调查，并对曹国的住宅展开了没收调查，这引发了支持和反对曹国两派人的冲突，支持曹国的一方每周末在检察厅大楼前进行大规模示威，高呼“维护曹国，检方改革”口号；反对的一方则打出“曹国辞职”口号，在光化门广场举行大规模示威，甚至要求文在寅总统下台。文在寅和执政党的支持率随之持续走低，最大在野党支持率则在回升，这也令执政党担心明年举行的国会议员选举。有分析认为，目前各种不利的情况是造成曹国被迫辞职的原因。