



职业：演员

生日：1994年1月7日

出生地：忠清南道天安市

身高：166cm

血型：A型

出道：电视剧《书圣王羲之》（2014）

李先彬拍摄的首部影视剧作品为2014年出品的中国电视剧《书圣王羲之》，女主角也选用了韩国演员，为金泰希，虽然目前该剧尚未播出，但李先彬凭该剧正式开启了演艺生涯。

李先彬踏足演艺圈，和中国有着不解之缘。除了拍摄《书圣王羲之》外，她还于同一年年底参加了中国选秀节目《寻找刘三姐》，在这个充满中国民族特色的节目中，李先彬充分展现了自己的学习和适应能力，以及高超的演唱和表演技巧，赢得了评委和观众的好评。

2016年是李先彬影视剧作品的丰收之年，不仅接拍了首部韩国电视剧《安托万夫人》，还在电影《告别单身》等多部影视剧作品中亮相，为韩国观众留下了深刻印象。

主要作品：

·电视剧：

《伟大的Show》（2019）

《Sketch》（2018）

《犯罪心理》（2017）

《38师机动队》（2016）

《安托万夫人》（2016）

《书圣王羲之》（2014）

·电影

《猖獗》（2018）

《告别单身》（2016）

主要获奖经历：

MBC演技大赏 女子新人奖（2017）