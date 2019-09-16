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金钟光的小说《活下去的理由》发表于2019年，故事是从百户里老人会举行2016年年终大会开始的。





感谢大家今年也平安度过了一年。

有人身体非常不舒服，

也有人突然去世了。

我们还健康地活着，又这样度过了一年。

为祝福我们平安度过明年，

大家一起来干杯。

“祝我们明年也健康！”





다들 올해도 무사히 살아주셔서 감사드립니다.

크게 편찮았던 분도 계시고

급하게 돌아가신 분도 계셨습니다만,

우리는 건강하게 살아서 또 이렇게 한해를 보내고 있습니다.

내년에도 무사하자는 기원으로다

건배 제의하겠습니다.

“내년에도 건강하자”





吴知乐负责会馆的保洁工作，却发生了意想不到的事情。吴知乐仅在念小学的时候受过教育，所以她一想到教育就头疼。









没考上会被淘汰，

吴知乐感到忧心忡忡，浑身乏力。





第一堂课是“正确了解老人工作项目”。

吴知乐越听越不知他们在说什么，

老是在那里打瞌睡。

第二堂课是“痴呆症预防管理及健康等安全预防”。

一位自称是老人会事务局长的女性简单介绍了痴呆症，

就开始说起“MeToo”运动。

“哎呦！年轻人！我们都是70多岁的女人了，怎么会遭到性侵呢？

净说些没有用的。”

“凡是男人都会性侵吗？真是疯了。

老话说‘一个烂桃坏满筐’，就因为一个混蛋，

所有的男人都成了坏人。”

老人们七嘴八舌的，就像唱盘索里一样说个不停。

事务局长维持不了秩序，不知所措。





시험 못보면 탈락하는 건가,

오만가지 걱정을 했던 오지랖은 허탈해졌다.





첫 번째 시간은 ‘노인 일자리 사업의 올바른 이해’였다.

들을수록 더 이해가 되지 않았다.

오지랖은 졸다 깨다를 반복했다.

두 번째 시간은 ‘치매예방관리와 건강등 안전예방’이었다.

노인회 사무국장이라는 여성은 치매 얘기는 잠깐하고

미투 얘기만 잔뜩했다.

“아따, 젋은 양반. 칠십 여편네들이 미투하고 당할 일이 어딨어.

걱정할 걸 걱정해야지“

“남자는 무조건 미투한다는규? 환장허겄네.

어물전 망신은 꼴뚜기가 시킨다더니 꼴뚜기 같은 놈들 때문에

남자로 사는게 넘 힘들어“

잡소리가 판소리 메들리처럼 이어졌고,

사무국장은 좌중을 통제하지 못하고 갈팡질팡했다.









作家金钟光 (1972.忠清南道保宁)

1998年发表短篇小说《警察署再见》

2019年获得第三届李浩哲文学奖特别奖