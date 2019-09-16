文在寅将出席联合国大会并会见美国总统特朗普
2019-09-16
#韩广书斋 邀你一读 l 2019-10-15
金钟光的小说《活下去的理由》发表于2019年，故事是从百户里老人会举行2016年年终大会开始的。
感谢大家今年也平安度过了一年。
有人身体非常不舒服，
也有人突然去世了。
我们还健康地活着，又这样度过了一年。
为祝福我们平安度过明年，
大家一起来干杯。
“祝我们明年也健康！”
다들 올해도 무사히 살아주셔서 감사드립니다.
크게 편찮았던 분도 계시고
급하게 돌아가신 분도 계셨습니다만,
우리는 건강하게 살아서 또 이렇게 한해를 보내고 있습니다.
내년에도 무사하자는 기원으로다
건배 제의하겠습니다.
“내년에도 건강하자”
吴知乐负责会馆的保洁工作，却发生了意想不到的事情。吴知乐仅在念小学的时候受过教育，所以她一想到教育就头疼。
没考上会被淘汰，
吴知乐感到忧心忡忡，浑身乏力。
第一堂课是“正确了解老人工作项目”。
吴知乐越听越不知他们在说什么，
老是在那里打瞌睡。
第二堂课是“痴呆症预防管理及健康等安全预防”。
一位自称是老人会事务局长的女性简单介绍了痴呆症，
就开始说起“MeToo”运动。
“哎呦！年轻人！我们都是70多岁的女人了，怎么会遭到性侵呢？
净说些没有用的。”
“凡是男人都会性侵吗？真是疯了。
老话说‘一个烂桃坏满筐’，就因为一个混蛋，
所有的男人都成了坏人。”
老人们七嘴八舌的，就像唱盘索里一样说个不停。
事务局长维持不了秩序，不知所措。
시험 못보면 탈락하는 건가,
오만가지 걱정을 했던 오지랖은 허탈해졌다.
첫 번째 시간은 ‘노인 일자리 사업의 올바른 이해’였다.
들을수록 더 이해가 되지 않았다.
오지랖은 졸다 깨다를 반복했다.
두 번째 시간은 ‘치매예방관리와 건강등 안전예방’이었다.
노인회 사무국장이라는 여성은 치매 얘기는 잠깐하고
미투 얘기만 잔뜩했다.
“아따, 젋은 양반. 칠십 여편네들이 미투하고 당할 일이 어딨어.
걱정할 걸 걱정해야지“
“남자는 무조건 미투한다는규? 환장허겄네.
어물전 망신은 꼴뚜기가 시킨다더니 꼴뚜기 같은 놈들 때문에
남자로 사는게 넘 힘들어“
잡소리가 판소리 메들리처럼 이어졌고,
사무국장은 좌중을 통제하지 못하고 갈팡질팡했다.
作家金钟光 (1972.忠清南道保宁)
1998年发表短篇小说《警察署再见》
2019年获得第三届李浩哲文学奖特别奖
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