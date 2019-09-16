南北韩时隔29年首次在平壤进行男足对决

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15日在平壤进行的南北韩国足队间的对决是一场“特殊的比赛”，没有观众、没有电视直播，也没有采访人员。





韩国与北韩国足队15日在平壤金日成体育场举行了卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛H组第3场小组赛。南北韩时隔29年举行的这场比赛引起了全球的关注，但当天的比赛颇为令人感到意外，观众席上空无一人，外电记者也没有到场。





对于韩国国足队来说，在平壤的比赛是一次挑战。韩国拉拉队和采访人员未能前往北韩，此前还曾预计体育场上将只有众多北韩观众为北韩队加油，韩国队处于非常不利的境地。但出乎意料的是，当天观众席上空空荡荡，且没有电视转播，外界完全不知比赛情况。





法新社报道说，这场非现实性的世界杯预选赛以0-0平局收场。美联社报道说，南北韩举行了历史性的世界杯预选赛，但韩国陷入了无法进行报道的窘况。路透社以“南北韩举行无观众预选赛”为题，也对相关情况进行了报道。美国《华盛顿邮报》说，在平壤空无一人的观众席前举行了一场特殊的世界杯预选赛。德国踢球者体育网则报道说，这是一场异乎寻常的比赛，由于这种奇特的情况，比赛结果已然显得并不重要。韩国网民也对这场比赛表示了强烈不满，认为这只是一场足球赛，不理解北韩为何如此封锁这场比赛。国际足联主席詹尼•因凡蒂诺对北韩的行为感到失望，并已经向北韩足球协会提出相关问题。他还说，将为推动足球对北韩起到积极影响继续作出努力。