《漫话国乐》 湖南歌 / 金刚山打令 / 瀛洲十景歌





“弹唱”是指边弹琴、边演唱的表演形式，有伽倻琴弹唱、玄琴弹唱与奚琴弹唱三种。其中历史最久、表演最多的是伽倻琴弹唱，与盘索里一起被指定为国家无形文化财。奚琴弹唱是最近才亮相的，还没有广为所知。玄琴弹唱的创始人是玄琴大师申快童。在日本殖民统治韩国时期，玄琴演奏家申快童在与李东伯、宋万甲、丁贞烈等大名鼎鼎的盘索里名唱一起到各地表演时学习了盘索里与短歌，此后结合自己的专长玄琴演奏，推出了玄琴弹唱，可是迄今为止，玄琴弹唱曲目只有《赤壁歌》的“鸟打令”、短歌《湖南歌》以及《八道游览歌》流传下来。





玄琴弹唱《湖南歌》描写了湖南地区即全罗道各地的风光与历史故事。

“咸平的老人家想回家乡光州去看看，

租借济州渔船前往海南时，

兴阳升起的太阳映照宝城大地，

高山的晨雾围绕着灵光……”

{音乐1： 《湖南歌》 / 玄琴弹唱-申快童名人}





熟悉全罗道的听友听了《湖南歌》可能会产生疑问，全罗道咸平与光州都在内陆地区，歌中的老人从咸平前往光州为什么坐船去？这是因为古时候交通不方便，交通工具也不像现在这么多样。在古代，船是输送大量物资与乘客最便捷的交通工具，并且当时从木浦至光州沿着荣山江有一条航路，经过罗州、咸平、务安、灵岩等地。可到了20世纪70年代，这一航道停运，从此就不能从咸平坐船去光州了。还有一点，在歌中描写老人家回家乡时乘坐的是济州岛的渔船，这是因为古时候济州岛属于全罗道，因此济州岛出现在《湖南歌》中也不足为奇。

像《湖南歌》一样，古代的歌除了刻画古人的生活与文化以外，还包含历史、社会、经济等多样的信息。





接下来请大家欣赏的是很多韩国人毕生向往的旅游名胜，描写金刚山风光的京畿民谣《金刚山打令》。金刚山以奇峰异石、峡谷、云海、湖泊等奇拔秀逸的山水而闻名，且四季景色各异，美名早已传天下。《金刚山打令》沿着古人游览的金刚山线路，把隐藏在金刚山各个角落的自然风光与历史展现在人们的眼前。





“天下名山在何处？

咱们去那里一游吧。

东海边耸立着一万两千峰，

白茫茫的一片云海，

分明是金刚山啊。

参观长安寺，

在明镜台歇息后再登上望军台，

麻衣太子的身影早已消失，

奇岩上只留下追梦的泪痕。”

{音乐2：京畿民谣《金刚山打令》 / 李春羲}





朝鲜王朝正祖时期，济州岛发生了严重的饥荒。雪上加霜的是朝廷供应的粮食在海上遇到风浪全部消失了。这时候，妓女出身的济州商人金万德挺身而出，慷慨解囊救活了众多的老百姓。正祖为了表扬金万德的功德，问她有何心愿，金万德回答说：“观金刚山一万两千峰。”其实当时，济州岛人除非获得朝廷的许可，很难渡海前往内陆地区，女人就更不用提了。但正祖果断修改规定，允许金万德前往金刚山游览。有趣的是，济州岛的女人也可以去金刚山旅游，可国王却不行，不能随意去金刚山，所以之后正祖就派遣画家金弘道把金刚山的美景画下来，这样很多描绘金刚山的作品得以流传至今。





可见当时从国王到普通老百姓，人人都向往一睹金刚山的美景，可这并不是人人都能享受的，所以人们只好通过描绘名胜的美术作品与音乐了却心中的愿望。





济州岛以独特的风光与文化著称。瀛洲是济州岛的古名，《瀛洲十景歌》描写了济州的十大名胜，包括在城山顶峰上迎接日出的“城山日出”、在一望无际的草原上成群牛马悠闲地吃草的景观“古薮牧马”以及“橘林秋色”、“鹿潭晚雪”、“灵室奇岩”、“正房瀑布”、“砂峰落照”、“瀛丘春花”、“山房窟室”、“山浦钓鱼”等。古时候，很多文人墨客与画家从这些美景中获得灵感，画成作品流传下来。

{音乐3：《瀛洲十景歌》/金住玉名唱等人}