韩国与印度尼西亚达成签署CEPA共识

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韩国与印度尼西亚达成签署全面经济伙伴关系协定（CEPA）共识，在结束技术上的后续工作、签署协定和获得国会批准后，该协定将正式生效。





韩国与印度尼西亚开始商讨签署全面经济伙伴关系协定是在2012年，该协定与自贸协定大致相同，但相较市场开放，更注重经济合作。截至2014年2月，两国共进行了7轮谈判，因双方立场大相径庭，谈判暂时中断。2018年9月双方重启协商，以印度尼西亚总统维多多访韩为契机，两国商定为重启谈判作出努力。两国商定重启谈判也得力于文在寅总统推行的新南方政策。今年2月，两国贸易部长正式宣布重启谈判，随后举行了10轮谈判，就商品、服务、投资、原产地等6个主要项目达成妥协，并最终宣布达成签署协定的共识。目前仅余技术上的后续工作，协定有望在短时间内正式签署并在年内生效。





协定生效后，韩国从印度尼西亚进口的95.5%的商品以及向印度尼西亚出口的93.0%的商品将被免除关税。以商品种类数量为准，韩国市场开放水平将从90.2%扩大至95.5%，以进口额为准，将从93.6%增至97.3%。印度尼西亚市场开放水平将分别从80.1%扩大至93.0%和从88.5%增至97.0%。





届时，韩国与在印度尼西亚市场的主要竞争对象日本相比将处于有利局面。在钢铁产品、汽车和合成树脂等主要出口项目方面，韩国将较日本迎来更优越的贸易条件。以汽车为例，日本汽车在印度尼西亚的占有率达96%，但签署协定后，韩国确保了比日本更为有利的市场地位。