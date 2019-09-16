南北韩男子足球代表队在平壤对决

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10月15日在平壤金日成体育场举行了2022年卡塔尔世界杯足球赛亚洲区预选赛第二轮比赛。





在韩国国家男子足球队历来首次远征北韩举行的世界杯预选赛中，韩国队和北韩队以0比0握手言和。但是北韩拒绝韩国记者团前往平壤进行采访和现场直播，也不允许韩国拉拉队前往球场为韩国队加油助威，这折射出南北韩关系恶化的持续性影响。





如果是南北韩男足友谊赛就不会有这种问题，但是以目前的南北韩关系来看，双方举行友谊赛的可能性可以说微乎其微。韩国男子足球代表队曾于1990年10月访问平壤，在绫罗岛五一体育场举行“南北统一足球赛”，此次是时隔29年远征平壤出战世界杯预选赛。韩国男子足球代表队在南北韩关系趋冷的情况下访问平壤，这本身就具有极大的意义。





这是南北韩男子足球代表队首次在平壤举行的世界杯预选赛上交锋，但是韩国男子足球代表队远征平壤的过程并不顺畅。当初，北韩通知亚足联8月2日在平壤举行世界杯预选赛，但是之后推三阻四，直至9月24日才确定比赛日期，但是在其他方面拒绝给予协助。这是令人尴尬而郁闷的事情。北韩不得不按国际足联世界杯赛的规定在北韩内举行预选赛，但是在南北韩关系趋冷的情况下，北韩对双方在北韩举行足球赛持消极态度。此外，北韩被纳入联合国安理会制裁对象，外国人不得携带手机进入北韩，为携带手机进入北韩，必须得到联合国制裁委员会的认可，但是限制异常严格，且时间非常仓促，因此韩国足球选手和有关人员未能携带手机入境北韩。总之，在目前的情况下，与北韩进行体育、文化交流是很困难的事情。





10月14日，韩国男子足球代表队从中国北京乘坐前往平壤的航班前往北韩，但是未能携带手机。比赛则在没有采访记者和拉拉队的情况下进行。大韩足球协会等有关部门虽然多次要求北韩当局为韩国队提供方便，但是北韩方面没有给予回应。在南北韩关系趋冷，北韩表示韩国不要多管闲事等拒绝南北韩对话的情况下，如果北韩居民知道南北韩足球队在平壤比赛的消息，北韩当局将难以向人民交代。因此，北韩为此考虑再三，最终决定不让北韩居民观看南北韩足球赛。当初，韩国方面预测金日成体育场内4万多个观众席会座无虚席，但是不见一般观众的身影。韩国方面多次提出的现场直播问题也遭北韩当局拒绝，比赛情况只能通过派往平壤的亚足联比赛监督人员传达给韩方，即亚足联比赛监督人员利用手机将比赛信息传送至亚足联总部后，亚足联总部再将其内容告知大韩足球协会，大韩足球协会则将其内容上传至社交网络，供记者们写稿。此外，刻录在光盘里的比赛视频是在韩国男子足球代表队即将离开平壤的时候交给韩方的。





目前，北韩表示在美北对话条件成熟以前，不会与韩国举行对话。在2018年发表的《9.19平壤共同宣言》第5条第2项中，北韩承诺将采取宁边无核化等追加措施，而韩国以此积极扮演协调者、仲裁者角色，为美北双方早日重启无核化协商作出努力，并促成河内美北首脑会谈。但是河内美北首脑会谈破裂后，北韩对韩国扮演美北对话的仲裁者角色、促进者角色持否定态度，并表示不再信任韩国。





南北韩以2018年平昌冬奥会为契机积极营造和谐氛围，在平昌冬奥会开幕式上，南北韩体育代表团共同入场，南北韩女子冰球队在奥运史上首次组建联队，且北韩国务委员会委员长金正恩的胞妹、北韩劳动党第一副部长金与正参加开幕式，扭转了2017年北韩进行第六次核试验后极度恶化的南北韩关系，缓和了一触即发的韩半岛紧张局势。但是河内美北首脑会谈破裂后，北韩拒绝与韩国举行对话，南北韩关系处于冰冷状态。因此，南北韩必须为恢复双边关系作出努力。





北韩国务委员会委员长金正恩为无核化作出定夺的时间所剩不多。金正恩委员长在4月12日举行的最高人民会议上发表施政演说时，将期限定在今年年底。内容是说，如果美国和国际社会在年底以前不拿出“新的算法”，也就是新的无核化方案，北韩将谋求新的道路，但是金正恩委员长像似不想走新的道路。不论如何，金正恩委员长必须在年底之前作出抉择。在此情况下，韩国政府必须制定行之有效的南北韩关系发展方案。此外，按目前的日程安排，北韩男子足球代表队将于明年2月访问首尔，与韩国男子足球代表队举行2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛第二轮回访赛。因为国际足联采取主客场制的赛事，韩国队在平壤比赛后，北韩队必须到首尔来比赛。因此，我们希望南北韩男子足球代表队在首尔举行的世界杯亚洲区预选赛也能和平昌冬奥会一样，成为改善南北韩关系的重大转折点。





在美北无核化协商处于停滞状态，南北韩对话不知何时重启的情况下，体育等民间交流有可能为重启对话营造良好环境，且北韩已正式邀请韩国选手团参加10月20日在平壤开幕的亚洲青少年举重锦标赛。因此，韩国必须通过南北韩体育交流，积极营造和谐氛围。