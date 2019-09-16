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游戏产业是引领韩国文化内容产业出口的重要项目。2018年，韩国游戏产业的出口额为95.5亿美元，占韩国文化内容产业出口总额的67%。游戏是韩国青少年的一种爱好，也是一种文化。源于韩国的电子竞技被列入2018年第18届雅加达-巨港亚运会示范项目等，已成为全世界关注的体育项目。近几年来，北韩致力于促进信息通信技术发展。那么，北韩如何看待游戏产业呢？





北韩居民是从2000年代初、中期开始玩儿游戏的。但是当时，北韩居民生活困难，只有少数有钱人家的孩子在家里玩儿游戏。进入2010年后，平壤等北韩各大城市里出现“电子娱乐馆”，包括学生在内的一般民众也得以玩儿电子游戏，并逐渐沉迷于游戏文化之中。2014年开始，北韩的手机用户急剧增加，很多人在手机里下载游戏应用，且下载的游戏应用约占移动应用的三分之一。如此这般，游戏已在北韩变得大众化。





上世纪90年代末，电脑在北韩逐渐普及开来后，很多北韩居民在电脑里下载游戏软件。当时，北韩居民下载的游戏软件大都是北韩开发的《朝鲜侠客传》、《洪吉童传》等以古典小说为题材的游戏。之后，游戏逐渐扩散至智能手机，并在短时间内推广开来。很多北韩年轻人利用智能手机的蓝牙功能和朋友一起玩儿游戏。此外，连接北韩内联网并支付费用可玩儿数百种游戏。





北韩的“电子娱乐馆”里摆满各种各样的游戏机。因此，北韩的学生经常利用“电子娱乐馆”，并购买中国产笔记本电视“Notetel”观看娱乐节目或玩儿电脑游戏。此外，北韩的大学生大都拥有智能手机，因此更喜欢玩儿手机游戏。总之，生活在平壤等大城市里的北韩年轻人喜欢到“电子娱乐馆”玩儿游戏，且2000年开始可在市场里购买放入电池使用的便携式游戏机后，在北韩掀起一股游戏热，最近随着智能手机的扩散普及，北韩的游戏产业呈发展趋势。目前，平壤等北韩的大城市里的“电子娱乐馆”门庭若市，生意火爆。此外，北韩青少年在家里最爱玩儿的游戏是在带有DVD播放器的笔记本电脑连上游戏操纵杆后玩儿的战斗游戏。2000年后初期，电脑游戏和DVD播放器从中国流入北韩后，拥有游戏机和充电池的青少年成为其他人羡慕的对象。那么，游戏热在北韩升温的原因何在呢？





这像似受到国际趋势的影响。北韩强调游戏产业也要跟上国际水平，且去过中国和有亲友在韩国的北韩居民常说，中国人和韩国人都用智能手机玩儿游戏，但是北韩居民并非如此。意思是说，北韩在这一方面非常落后。近几年来，北韩积极促进游戏产业发展与韩流热在北韩持续升温有直接的关系。因为在韩国电影和电视剧里经常出现玩儿游戏的场面，且韩国视频和文化流入北韩后，北韩居民逐渐了解到韩国经济增长已达世界水平。因此，北韩也要和韩国一样积极促进经济和游戏等文化内容产业的发展。过去，北韩禁止民众玩儿扑克，但是现在北韩居民可通过智能手机玩儿各种各样的游戏，且有关当局大肆宣传北韩开发的游戏应用。这不但有助于北韩的学生和年轻人通过游戏形成亲近的人际关系，还能增进脑力灵活性，并在某种程度上增长学识。





2000年后初期，韩国电影和电视剧开始流入北韩，北韩居民通过韩国电影和电视剧接触到游戏后，在北韩全境逐渐掀起游戏热，通过中国流入北韩的游戏机和游戏文化以及北韩的信息政策则成为游戏在北韩急剧扩散的主要原因。北韩梦想成为信息科技强国，并为此选拔优秀学生，重点实施数学运算法则等基础教育后投入软件开发工作。此外，北韩除了开发智能手机，生产笔记本电脑以外，还推出了游戏软件。





北韩游戏产业的现况是这样的。最近在北韩广受欢迎的三维游戏娱乐软件《武术比赛》是以长篇动画《少年大力士》的人物为基础制作的自学武术软件。该游戏作为玩儿游戏的人在高句丽武将中选择替代自身的人物展开的武术比赛，能感受高句丽武将的尚武精神。也就是说，北韩的游戏具有了解历史人物和传统文化的意义。美国联合通讯社曾报道，在北韩，以动漫《少年大力士》为题材设计的智能手机用游戏人气特旺。这是北韩当局反映喜欢古典的北韩居民的心理，为鼓吹历史意识而在既有的历史动漫中引入了三维图像。此外，北韩还制作利用三维立体技术反映现代足球技术发展趋势和特点的娱乐游戏《足球激战》。特别值得一提的是，北韩最近推出了使用世界级足球明星罗纳尔多形象的移动端足球游戏。名为《得分王2019》的该游戏除罗纳尔多外，还有驰骋于欧洲足球舞台上的很多明星球员登场。《得分王2019》类似于世界级的FIFA系列足球游戏，这意味着北韩的游戏产业尚停留在模仿阶段。北韩也有和日本任天堂公司销售的家庭用游戏机“Wii”相似的游戏机。名为“牡丹峰”的这款家庭用游戏机和“Wii”一样，将重点放在游戏机和玩家之间的互动方式上。北韩对外宣传媒体《回声》表示，最近在家庭和办公室等任何场所，人人都能轻易设置、利用的家庭用电子娱乐可控装置“牡丹峰”获得极大好评，并公布实际操作“牡丹峰”的照片。此外，北韩还推出了猜国旗、猜首都、猜国家位置、猜歌名和名为“修学旅行”的猜谜软件等多种多样的手机应用软件。北韩的智能手机“阿里郎151”里内存《汽车竞赛》、《解读围棋招数》、《解绳结》等多种多样的游戏以及模仿人气移动游戏《愤怒的小鸟》的《射橡皮枪》游戏，但是北韩的游戏产业尚处于起步阶段。





尽管如此，随着智能手机的扩散，北韩的游戏产业也在快速发展。在此情况下，如果北韩采取无核化措施，国际社会解除对北韩制裁，且北韩与互联网普及率位居世界前列、游戏产业蓬勃发展的韩国展开合作，将可开创世界信息通信产业的新局面。