日本朝野议员集体参拜靖国神社

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近期，韩日纷纷采取行动，谋求改善两国关系。在此背景下，日本朝野议员集体参拜靖国神社显然不利于改善韩日关系。





靖国神社是约供奉250万阵亡士兵牌位的悼念设施，但其中还包括日本前首相东条英机等14名太平洋战争甲级战犯。东条英机被远东国际军事法庭判处绞刑，因此日本政府阁僚和国会议员等政治人士参拜靖国神社被视为美化侵略战争的行为。但在日本政界人士中，不少人迫于右翼势力的压力，执意参拜靖国神社。此外，向靖国神社只供奉祭品，或不使用职称而是以自然人身份进行参拜的情况也比较多。如果出于政治目的，则不顾谴责声，强行进行参拜。如果是首相参拜靖国神社，会引发更大的争议。今年，日本政府阁僚和国会议员参拜靖国神社，日本首相安倍晋三则供奉了祭品。





归根到底，引发此次韩日矛盾的原因在于历史问题。虽然日方否认，但日本对韩国采取出口限制措施以及将韩国移出“白名单”显然是其对韩国大法院被强征劳工索赔案判决结果采取的报复措施。在此背景下，日本政界人士却更积极地参拜靖国神社，这等同于对外宣布日方在历史问题上绝不会让步。





近期，韩日纷纷采取行动化解两国间的矛盾，尤其是以韩国国务总理李洛渊出席日王即位仪式为契机能否为化解两国矛盾找到突破口备受关注。日本媒体预测，安倍晋三和李洛渊将于24日会晤，届时文在寅通过李洛渊向安倍晋三传达的信息也引人关注，但日本政界人士参拜靖国神社将对两国关系向好局面产生负面影响。