南北韩时隔29年在平壤举行足球赛

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由保罗•本托执教的韩国国家男子足球队时隔29年前往平壤，与北韩进行了2022年卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛H组第3场比赛，比赛结果双方0比0打成平手。但由于北韩方面的拒绝，这场无法进行直播的比赛在没有观众、没有记者的情况下进行，令外界惊讶。





这场比赛原本预计会有4万北韩球迷到场观看，并为球队加油，然而实际情况截然相反，一直到开球都没有球迷入场，成为了一场空场比赛。另外，此前北韩还拒绝了直播和韩国记者的入境，于是比赛在没有直播和记者的情况下进行。





这是韩国国家队继1990年10月南北统一足球赛之后，时隔29年再度赴平壤参赛。韩国队派出了以托特纳姆热刺队孙兴慜和波尔多队黄义助为前锋的442阵型，北韩队也以尤文图斯队韩光成和圣帕尔滕队朴光龙两大前锋应战。据大韩足球协会的消息，上半场比赛中，双方选手彼此较劲，发生了一次不愉快的争吵。为了以防万一，亚足联比赛监督安排了安保人员。下半场随着氛围逐渐激烈，北韩和韩国选手先后被判黄牌，比赛进入了胶着状态。尽管本托替换了3次球员试图得分，但最终打成平局。这场比赛后，韩国队与北韩队历次对决的战绩为7胜、9平、1败。两队在世界杯亚洲区H组积分榜上同积7分，但韩国依靠净胜球的优势排在小组第一。





这场比赛受到了全球媒体的格外关注。不过关注的焦点并非球赛本身，而是南北关系的特殊性，以及没有直播、没有观众的奇特情况。全球主要媒体纷纷以“历史性的、非现实性的”、“奇特的”、“奇怪的”等形容词来描述这种罕见的情况。由于北韩不仅不允许拉拉队、直播组和记者团入境，连观众也被拒绝入场，使这场比赛几乎在与外部隔绝的情况下举行。赛况也仅以片断文字的形式，经由马来西亚传回韩国。这引发了韩国球迷的愤怒，拒绝记者入境的北韩和事先未能妥善协调的韩国政府都受到了批判。国际足联主席詹尼•因凡蒂诺曾表示，对本场比赛直播、签证问题、外国记者的采访等各项事务感到惊讶，并向北韩足球协会提出了异议。韩国统一部则强调，该事项并不属于南北交流范畴，而是世界杯预选赛，并表示将进一步分析北韩采取这种做法的意图，暗示无法就该事项向北韩方面表示抗议或遗憾。青瓦台方面曾期待这场比赛能够像平昌冬奥会一样为韩半岛和平带来转机，对这种情况的发生表示了遗憾。另外，在野党方面称这场比赛是“需要担心选手人身安全的黑幕比赛”，强烈批判了政府的对北政策。