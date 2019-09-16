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14日，法务部长官曹国在发布检察改革方案后几小时，突然宣布辞职。分析认为，围绕曹国的各项嫌疑大幅拉低了文在寅政府和执政党的支持率，使执政的负担加重，面对这种情况，曹国也很难再支撑下去。





曹国于当天下午2时发布了题为《检察改革的铺路石角色到此为止》的立场文件，透露了辞职意向。文在寅总统接受了其辞呈。曹国在文件中表示，检察改革是自己作为一名学者和知识分子的毕生使命，并强调作为民政首席秘书和法务部长官已尽到全力。他表示，虽然因家人的调查而对国民感到歉疚，但也曾下定决心，即便只能担任几天的长官，也要为检察改革全力以赴。不过他认为，不能因家人的事件给总统和政府造成负担，因此决定卸下重任。





曹国的卸任距8月9日其被提名为法务部长官仅66天，距9月9日正式就任仅35天。曹国获提名后，随即陷入了子女不正当入学、私募基金借名投资等各项丑闻之中。其女不正当入学的嫌疑尤其引发了国民的愤怒。其女在高中时期仅凭三周时间的实习就成为了病理学论文的第一作者，并依靠这类经历在升学过程中得到了特别待遇。另外，尽管其女曾在医学专业研究生院留级，但仍持续获得奖学金，这一事实被曝光后，也受到了强烈的批判。此外，借他人名义投资私募资金、滥用民政首席秘书官的职位以取得特别待遇等嫌疑也使得围绕曹国的争议愈演愈烈。检方就此展开了调查，并对曹国的私宅进行了扣押搜查。曹国夫人以嫌疑人的身份接受了检方的传讯，曹国本人作为在职法务部长官接受检方调查的可能性也逐渐扩大。由于曹国的嫌疑正是他此前曾强烈攻击过的“走后门”行为，因此还被批判为伪善者。





尽管事态如此，但文在寅总统认为，如果仅因尚未调查清楚的嫌疑就撤回任命，会留下不好的前例，且曹国是最适合领导检察改革的人物，因此不顾反对，进行了对曹国的任命。政坛由此掀起了围绕曹国的风暴，走上街头示威的民众也分为了对峙的两派，一方要求曹国辞职，另一方则高呼“守护曹国、改革检察”。





意见认为，曹国的辞职并非对峙的结束，而是第二轮博弈的正式开始。执政党紧抓检察改革，大力推进设立高级公职者犯罪调查处。同时，最大在野党自由韩国党则称该机构为“独裁司令部”，计划全力抵制。另外，文在寅因曹国事态受到了较大影响，支持率大跌，执政党和在野党的支持率也面临着逆转的局面。自由韩国党计划乘势展开更为强烈的反对执政党行动，预计政局将出现震荡。