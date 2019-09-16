文在寅主持经济相关部门长官会议

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17日，文在寅总统亲自主持经济相关部门长官会议，并表示在经济状况不景气时，政府必须扩大财政支出予以支撑，为经济增添活力。与此同时，文在寅指出，预测显示今年世界经济增速将是全球金融危机后，2009年以来的最低值。





最近，国际货币基金组织下调了世界经济和韩国经济增长预期，韩国银行进一步下调了基准利率，对经济前景的担忧日渐扩大。这次会议是为了分析经济走向、探讨应对措施。这也是今年以来，文在寅首次召集所有经济相关部门长官举行会议。去年12月文在寅在青瓦台主持了就任后首次经济长官扩大会议。在17日的会议上，文在寅就全球经济现状指出，受到贸易摩擦加剧、全球制造业低迷的影响，全球大部分国家都出现了增长放缓的情况，为此，当下需要将力量集中在经济和民生之上。他尤其强调，只有民间活力上升，经济才具备力量，因此需要通过扩大民间投资来提振经济。分析认为，文在寅这番讲话再次强调了他此前的想法，在全球经济下行的情况下，通过扩大民间投资来提高经济活力是非常重要的，政府应以坚定、果断的财政政策来予以引导。





从数据来看，韩国经济增长的前景愈发黯淡。国际货币基金组织在15日发布的世界经济展望报告中，将今年世界经济增长预期从4月的3.3%下调至3.0%，韩国增长预期从2.6%下调至2.0%。除国际货币基金组织外，多家国际经济预测机构已纷纷将韩国经济增长预期下调至1.9%等低于2.0%的水平。





尽管韩国经济增长预期下调伴随着世界经济和主要发达国家经济增长预期的下滑，并非个别现象，但不可否认的是，经济低迷的程度正逐渐加深。尤其令人担忧的是，美中贸易战引发了全球经济放缓，再加上日本的贸易报复措施，支撑韩国经济的出口正快速下滑。目前出口已连续10个月萎缩，受此影响，韩国国内上市公司的营业利润也大幅下滑。韩国银行为此采取了下调基准利率的措施。16日韩国银行将基准利率从1.50%下调至1.25%。





分析认为，面对严峻的经济形势，文在寅亲自主持经济相关部门长官会议，显示了他先发制人应对全球经济增长放缓、亲自管理经济的强烈意志。不过由于国内外经济环境不佳、不确定因素较多，很难预测韩国经济何时才能重回正常轨道。分析认为，虽然下调基准利率一定程度上有助于减轻过度的家庭负债、改善投资和消费心理，但高利率并非造成投资和雇佣低迷的原因，因此效果有限。与此同时，基准利率的下调缩小了货币政策的空间，使财政和政策的作用更为重要。