导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：门敢红(门惠丰武术院院长)





太极拳是中华武术的精华，作为武术自古以来就是一种惩罚罪恶伸张正义的武器。然而在高龄化的韩国，太极拳作为一种健身运动受到了欢迎。本期节目有请在韩国传播太极拳的中国武术名家的后代门敢红院长为我们介绍一下太极拳在韩国的发展情况。









南：您好！ 请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

门：大家好，我来自中国的一个武术世家，我的父母都是在北京体育大学任教，我本人也是那里毕业的，因为学的就是那方面的专业，而且我也十分酷爱这一行。所以我从毕业到现在也一直在从事中华武术的弘扬事业。在这个过程当中，一个偶然的机会来到了韩国，来了以后也没有停止，一直都在传播和教授中国武术。

南：中国的太极拳近年来在韩国也很火热，能介绍一下近期您的活动情况吗？

门：随着中国武术在韩国人气越来越高，我们近期活动很多，韩中学术文化交流协会在首尔大学举办了中国语演讲大会，我们应邀进行了武术表演。不久前我还被邀请去参加首尔青坡小学的中国文化体验活动，进行了武术表演，还教授孩子们太极拳基本动作。我们还前往指导首尔柳树小学武术课外兴趣班的孩子们学习中华武术。不久前我们还参加了富川市举办的武术比赛。

南：那看了你们的表演接受了你们的技术指导之后，韩国人的反应如何呢？

门：中华武术形如流失水，又充满诗情画意，属于东方艺术的精华。小学生们看了以后觉得特别好奇，激起了他们的学习兴趣，尤其是可以弥补孩子们运动不足的生活方式，因此受到了好评。我们在参加富川市的比赛的时候，一位观众对我说，“你的表演真的太帅了，我想买你的枪。”结果我就把我的枪送给他了。









南：韩国人对“太极”可以说是情有独钟的，韩国国旗就是太极旗……

门：韩国国旗和太极图很像,含义也雷同,但是里面的阴阳鱼位置则有所不同。

南：韩国的太极旗由白色底，蓝红两色太极图和乾、坤、坎、离四卦组成。韩国有关部门对太极旗的解释是：白色代表着大地；中间蓝色和红色的太极两仪分别代表着阴和阳；左上角的乾代表着天、春、东、仁；右下角的坤代表着地、夏、西、义；右上角的坎代表着水、秋、南、礼；左下角的离代表火、冬、北、智。

南：那么，太极拳最受韩国哪个阶层的欢迎呢？有何原因呢？

门：韩国已进入高龄化社会，人们十分重视健康，因此对不激烈但是运动量十足的太极拳十分看好。我常常被邀请去教授企业的一些高管太极拳，通过太极拳感受中国的哲学思想。





（图片来自嘉宾）