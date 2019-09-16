N.Flying发行新专辑《夜好》回归 成员参与专辑制作

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乐队N.Flying本月15日发行第六张EP《夜好》回归歌坛。

时隔6个月发行的新专辑《夜好》，更加强调大众行。N.Flying队长李承协在新专辑的制作过程中扮演了重要角色。作为团队主唱和rapper的李承协，在此次专辑中开始尝试写歌。出道以来积累的音乐历练，让李承协的创作在新专辑中占了很大的比重。

新专辑主打歌为《GOOD BAM》，另外还收录了《Autumn Dream》《Pardon？》《4242》《Sunset》等多首新歌。李承协参与了包括主打歌《GOOD BAM》在内的大部分歌曲的创作。

N.Flying虽为乐队，但音乐风格却没有传统乐队音乐一般让听者有距离感。新专辑主打歌《GOOD BAM》便有N.Flying标榜的“easy listening”的特性，歌曲内容讲述的是与青春有关的内容，很容易引起同龄人共鸣。轻松跃动的旋律，也让听者在凉爽的初秋，感到倍加放松。

N.Flying目前已经开启了新一轮回归活动。而在下月23日、24日还将前往釜山举行单独演唱会。即将举行的釜山演唱会是从去年10月开始的系列演唱会“FLY HIGH PROJECT”的其中一站，也是N.Flying首次在釜山开唱，因此更具纪念意义。