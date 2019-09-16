Super Junior发行新专辑《Time_Slip》 “军白期”后首次全员集结

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Super Junior时隔10年全员集结回归歌坛。

本月14日，Super Junior发行第九张正规专辑《Time_Slip》，这也是Super Junior成员全员完成兵役后，首次集结回归。不仅让歌迷万分期待，成员们也兴奋不已。

新专辑主打歌《SUPER Clap》是一首快节奏的流行舞曲。正如歌名所示，旋律中结合律动感十足的拍手声，让全曲活跃的氛围更加浓厚。歌词讲述的是随着令人愉快的拍手声，所有担心和苦恼都会烟消云散的内容，是又一首展现Super Junior独有的轻快风格的歌曲。

新专辑发行前12日和13日，Super Junior举行了名为“SUPER SHOW 8：INFINITE TIME”的演唱会。每场演唱会均持续了3小时30分之久，成员们为到场的18000多位歌迷演唱了《Sorry Sorry》《Bonamana》《Mr. Simple》等共30首歌曲，现场气氛嗨到爆棚。同时，出道以来Super Junior组成的各色小分队，也为歌迷演唱了代表作品，为歌迷带来了一波“回忆杀”。同时，利特和崔始源还首次献唱未公开曲目《Hairspray》，成为又一惊喜。

此次演唱会也是Super Junior全员经过“军白期（军队空白期）”后首次举行的演唱会，除了为新专辑进行预热之外，也让成员和到场的近两万歌迷共同回顾了Super Junior出道15年的演艺之路。