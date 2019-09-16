EXO、TWICE成为10月“爱心天使” “最爱团”总捐款额突破1亿韩元

ⓒ SM Entertainment, JYP Entertainment

EXO和TWICE在偶像人气排名平台“最爱团”中分别成为10月最高人气男、女团，当选为当月的“爱心天使”。

EXO包括10月在内，今年已经连续7次、合计共21次成为月冠军“爱心天使”，再加上共获得17次日冠军“爱心精灵”，总计共38次冠军，由此捐出的善款已达1900万韩元。

TWICE则是连续16个月成为女团月冠军“爱心天使”，再加上11次日冠军“爱心精灵”，“最爱团”平台以TWICE名义捐出的善款已达到1350万韩元。

“最爱团”将以10月“爱心天使”EXO和TWICE的名义，各向“孩子们和未来财团”捐赠50万韩币，由此，“最爱团”成立以来捐出的善款突破1亿韩元。

“最爱团”是通过粉丝点赞来计算偶像排名的网络平台。每月会评选出男、女团体及solo歌手月冠军，授予“爱心天使”的称号，每日也会评选出日冠军，授予“爱心精灵”称号，并会以冠军偶像名义向社会捐款。

“最爱团”10月的男团亚军和季军分别为防弹少年团和NU`EST，女团亚军和季军分别为GFRIEDN和Red Velvet。