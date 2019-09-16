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据统计，2017年有1100万人死于不健康的饮食结构，死亡原因包括心血管疾病、癌症、2型糖尿病等。而其中，因不良饮食习惯和结构导致的死亡率和患病率占据了不小比例。到底有哪些不良饮食习惯正在悄悄损害我们的健康呢？

1追求趁热吃。“赶快趁热吃”是我们餐桌上最常听到的一句话，但人体的口腔上皮和食道壁一般只能承受40℃~60℃的食物，太热的饮食容易烫伤口腔及食道黏膜，长期如此反复刺激，便可能引起癌变，发展为口腔癌、食道癌。无论是吃还是喝，都不应太过心急，尽量等食物凉到40℃左右的温热状态再入口。尤其是吃火锅、涮菜、砂锅等随煮随吃的食物时更是要注意，最好把烫好的食材都先放碗里凉一凉，然后再吃。

2 挑挑拣拣选着吃。每个人都有自己喜欢吃的菜和不喜欢吃的菜，如果在一桌菜里只挑自己喜欢的下嘴，那可能会造成胃肠功能紊乱，影响消化吸收。而且各类食材中的营养成分和含量也都有所不同，不爱吃蔬菜的人，体内可能会缺少各种维生素、矿物质和膳食纤维；不爱吃肉的人，优质蛋白、铁等元素可能不足；不爱吃鱼虾、蛋黄的人，维生素D可能缺乏……为了健康考虑，不喜欢的菜可以少吃，但不建议完全不吃。如果实在不能接受某种食物，那就需从营养成分上考虑其他替代食物，如不喜欢吃胡萝卜，那可以尽量多吃些西红柿，以避免维生素A和胡萝卜素缺乏。

3狼吞虎咽吃太快。生活节奏的加快，使得人吃饭的速度也会不自觉变快。尤其是早餐和午餐，为了赶时间上班、上学，常常是狼吞虎咽。但吃得太快，一是容易呛到，可能造成食道损伤；二是食物没有经过充分咀嚼，不好消化，会加重肠胃负担；再者，肠胃无法及时把饱腹信号传递给大脑，可能增加进食量，导致肥胖。建议每顿饭最少需吃15分钟，细嚼慢咽，尤其是老年人，就算是一口饭也应多咀嚼几次，以减轻肠胃压力。

4一心多用随便吃。吃饭时看电视是很多家庭都有的习惯，而现在，除了看电视之外，很多人还会边看手机边吃饭。这种习惯会直接影响肠胃的消化吸收，而且一心多用，难免会忽略自己吃进嘴的食物，一方面会造成饮食结构单一、营养不良，另一方面会让人在不知不觉中吃得过多。吃饭时不要开电视，最好将手机也收起来。大家可以在餐桌上适当聊天，轻松愉快的氛围更利于食物的充分消化吸收。

5早上不吃饭。有些人是因为早上来不及了不吃早饭，有些人是因为起床太晚直接吃了中饭，还有些人原本就没有吃早餐的习惯。一顿两顿可能没有多大问题，但时间久了，不仅会影响一天的精神状态，影响大脑记忆力，降低学习和工作效率；还会影响胆汁功能，诱发胆结石的发生。一日之计在于晨，早餐最好每天吃，餐点尽量丰盛且清淡，避免吃油条、油饼等油腻食物，尽量不要用零食替代早餐。

6爱吃夜宵。睡前吃夜宵，睡觉时食物基本还停留在胃中，易引发腹胀、消化不良，对睡眠会造成较大影响，也会增加胃酸反流的发生几率，还会损伤食管黏膜，长期如此会产生“不典型增生”，增加患食道癌的风险。吃饭和睡觉之间最好能间隔3小时以上的时间，如果睡前真的很饿想吃宵夜，那不宜吃得太饱，半个苹果、一小杯牛奶、几粒坚果、一片面包等既不会给胃带来过大负担，也不会影响夜间休息。

7长期吃太饱。长期吃得太饱，肠胃始终处于饱胀状态，胃黏膜得不到休息、修复的时间，就容易诱发消化不良、胃痛、腹泻、腹胀、倦怠乏力等症状。同时胃黏膜还可能出现损坏，造成胃黏膜溃疡和糜烂，增加患胃癌的风险。长期饱食，除了对消化系统不利之外，还可能导致营养过剩，并引发高脂血症、糖尿病、高血压等疾病。每餐七分饱最合适，当自己已经略有饱腹感，但还是忍不住想再吃点的时候，基本就可以停筷了。





（文中窍门来自刘畅听友）