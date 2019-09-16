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上世纪70年代，韩国政府大力推动出口导向型经济开发计划，随着产业化、城市化步伐的加快，农村的年轻人纷纷到大城市去发展。由此，韩国人口集中于首尔等城市，导致农村人口急剧减少，农村除了急速加剧的老龄化问题外，空巢现象也十分普遍。





韩国政府虽然致力于实现各地区的均衡发展，然而首尔等城市的发展仍较其他城市显著。据统计，2017年，全韩国16个市道中，人均个人收入最多的是首尔（2143万韩元），其次是蔚山（1991万韩元），京畿道的个人收入排在第三位（1858万韩元），大田名列第四（1845万韩元），釜山排名第五（1833万韩元）。南部地区的全罗南道的个人收入（1593万韩元）在全国倒数第一，与首尔相比少500万韩元还多。





除了地区之间的收入差距外，城乡之间的收入差距也很明显。2018年，韩国共有102万农户，其中65岁以上老年人的比例占44.7%，20岁以下比例占13.6%。2018年，农户的年均收入为4207万韩元，较2003年增加了56.5%。同一期间，城市家庭的年均收入从3517万韩元增加至6482万韩元，同比增长84.3%。2018年的数据显示，农户的年均收入占比只有城市家庭的65%。





以前农村的年轻人迁居城市主要是为了找工作，并在城市谋求发展。韩国自古以来尤为重视家庭教育，大多由母亲负责养育孩子，因此农村的家长去城市打工或找工作，大都会携家带口迁居城市。随着农村的年轻人纷纷去城市闯荡，加之城市的就业难问题早已“冰冻三尺”，政府自21世纪以来，将“归农·归村”事业列为促进农业发展、增强农村发展活力的重点项目，鼓励年轻人与退休人士回归农村务农，并提供农业补贴等补助与支援。