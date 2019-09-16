无理的前进 (3) 됐지?

本周韩语：行了吧？

금주의 표현 : 됐지?





原文对话

동재：리얼킹 애들 왜 피해?

东在： 你为什么回避 Real King组员们？

연두：내가 언제?

软豆： 我什么时候？

동재 ：아까도 걔네들 매점에 있으니까 너 그냥 나왔잖아.

东在：刚才他们在小卖部里，你就出来了。

연두：그땐... 갑자기 화장실이 가고 싶었다니까.

软豆：那时候，我突然想去卫生间了。

김열 ：나 강연두랑 할 말 있는데.

金烈：我有话要跟姜软豆说。

연두：뭔데? 해 봐.

软豆： 什么话？ 你说吧。

김열：둘이서만 했으면 하는데.

金烈：需要两个人单独聊。

연두：됐지? 이제 해 봐.

软豆： 行了吧。现在你说吧。





知识点

第一课

1. 本周俗语: 舔西瓜的外面（对一个事情只是了解一个大概，没有真正地去理解）

2. 이제 됐지?： 现在行了吧？ / 이거면 됐지?： 这个就行吧？/ 어때, 됐지?：怎么样， 可以吧？/ 이 정도면 됐지? 这样可以了吧。

3. 敬语： 됐죠? 됐어요?





第二课

1. 되다：成了，行了。/ 됐지?：成了吧，行了吧?

2. 피하다: 回避

3. 그냥：没有理由





第三课

练习说一说됐지?

1. 숙제 다 했어. 됐지?：作业做完了，行了吧。

2. 됐지? 네가 바라던 거야.： 可以吧。你所需要的。

3. 내가 다 준비했어. 됐지?： 我都准备好了，成了吧。

4. 이 정도면 됐죠?： 这种程度就可以了吧?

5. 제가 부탁한거, 됐어요?： 我请你做的，可以了吗？

6. 20인분이면 됐죠?： 20人份，可以了吧。

7. 아무도 없어. 됐지?: 没有人了，行了吧。

8. 이제 됐어요? 만족해요?：现在行了吗？满意了吗？

9. 자, 이 정도면 됐지?：好，这样就行了吧?





第四课

1. 아까 ： 刚才

2. 매점：小卖部

3. 갑자기：突然

4. 화장실：卫生间

5. 할 말 있는데： 有话要说

6. 둘이서만： 只两个人



