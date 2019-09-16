每周最长52小时工作制补充方案

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每周最长52小时工作制从去年7月开始适用于员工人数在300人以上的事业单位和公共机构，员工人数在50-299人、5-49人的企业将从2020年1月1日和2021年7月1日起适用相关规定。该制度规定，包括加班在内，每周最长工作时间为52小时。此前，韩国《劳动基准法》将劳动者每周最长工作时间定为68小时。





实施周52小时工作制虽令韩国得以摆脱经合组织成员国中工作时间最长的恶名，同时引发工资上涨及提升就业率的期待，但也带来了一些副作用。由于需要增加人力、支付加班费，再加上最低时薪的大幅上涨，部分用人单位叫苦不迭。同时随着工作时间减少，部分劳动者收入也随之减少。因此，实行过渡期、弹性工作制等补充对策的呼声日益高涨。设置过渡期是为了实现新工时制软着陆。在过渡期内，如适用单位有违新规，也将不受处罚。弹性工作制顾名思义即灵活计算每周工作时间，在规定期间内，平均劳动时间符合法律规定即可。例如，工作量大的周工作时间可超52小时，工作量少的周可少于52小时，每周平均工作时间不超过52小时即可视为合法。通过设置过渡期暂缓每周52小时工作制的实行是暂时的，而灵活运用弹性工作制或能取得长期性收效。正因如此，政府在补充方案中设置过渡期是希望先争取时间，然后制定根本性的补充对策。





完善弹性工作制需要修改法律，但目前国会朝野对峙严重，很难期待尽快完成立法。同时，劳动界认为延长弹性工作制的适用时间实际上是变相破坏周52小时工作制，强烈表示反对。