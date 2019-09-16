让“农家乐”走进千家万户——韩国“AIPLUS”公司

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韩国企业的创新理念一直推动全球经济的发展。2019年韩国电子展于10月8日至11日在首尔南部COEX会展中心举行。为纪念韩国电子行业成立60周年，今年的活动有来自国内外的750家公司参展，展示了第四次工业革命的产品和技术，其中16种杰出产品荣获了“2019 KE创新奖”。本周，我们将为大家介绍那些在今年韩国电子展上大放异彩的创新产品。首先，我们将带领大家走进一家名为“AIPLUS”的公司，我们将与公司联合创始人兼首席执行官权吴勇（音译：권오용）先生一道聊一聊他们公司。





“PLANTBOX”是一种智能室内蔬菜种植解决方案，被选为2019年韩国电子展的最佳设计。用户插入种子胶囊后，机器会自动为植物设置最佳的光照、温度、湿度和营养水平，从而使用户可以轻松种植蔬菜。“PLANTBOX”看起来像是一台小型冰箱，与传统的蔬菜种植箱不同，传统的蔬菜种植箱通常在公寓阳台上占用很大空间。韩国“AIPLUS”公司是一家成立于去年的创业公司，它是从三星电子内部的风险培育计划中剥离出来的项目公司。





事实上，开发新型家用农具的想法是从崔仙默先生在当地农场的痛苦经历开始的。许多人会在周末的时候选择去参观农场，也有一些人会在公寓阳台上的小块土地上种蔬菜，希望吃到自己种植的新鲜蔬菜。但是他们中的大多数人在一段时间后就放弃了，因为对于那些城市居民来说，持续抽出时间来定期完成种植任务并控制有害昆虫，这是一件非常困难的事情。为了有效解决家庭种植果蔬的问题，权吴勇先生和崔仙默先生将物联网技术和消费电子产品知识相结合，经过了多次尝试之后，开发出了这款新型家庭种植设备“PLANTBOX”。





“PLANTBOX”是将农业、家用电器和物联网技术相结合的产物。插入种子胶囊后，该设备会以适合特定植物的方式调整种植环境，甚至调节空气流通，而LED照明可以当作阳光。用户可以通过智能手机应用程序查看蔬菜的生长情况。因此，任何人都可以在没有蔬菜种植专业知识或种植经验的情况下在家轻松种植蔬菜。





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一些公司以前生产过家庭种植工具，但是它们的市场反应不是很好，因为使用它们非常不方便。韩国“AIPLUS”公司起步较晚，他们采用了与之前产品完全不同的方法，它外形酷似冰箱，主要使用水栽培方法完成整个种植过程的养分供给，同时采用物联网技术，对种植的全流程进行监控。“PLANTBOX”实现人们无需使用任何农药化肥，即可享受最新鲜最营养最健康的种植蔬菜。它仅占地0.2平方米，但是种植生产的蔬菜总量相当于在3.3平方米的花园中种植的果蔬量。用户每月只需要给农作物浇水4次，而且有些蔬菜在25天之内就可以成熟。公司已经为这款产品申请了8项专利，在最近的电子展上展出这款产品后，参观“AIPLUS”展位的参观者都对这款出色的产品非常着迷。韩国“AIPLUS”计划明年实现其商业化，将其推向市场，这也将迈出行业重大变革的第一步，为整个行业的发展指明了方向。





就像每个家庭都有冰箱一样，将来所有家庭都可能拥有智能家庭种植设备。韩国“AIPLUS”一直努力寻求在农业领域开辟新的市场，并在家电市场上创造另一片蓝海，为韩国经济发展注入新的活力。我们期待韩国“AIPLUS”公司能够在创新产品道路上越走越远，真正成为韩国经济增长引擎，引领韩国智能家居向着更高更远更智能的方向发展。