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在对经济衰退担忧日益加剧的情况下，上周韩国央行将基准利率调降至1.25％，这是继7月份降息以来本年度的第二次降息，也是2年来基准利率的新低。今天，我们邀请到了韩国韩亚金融经营研究所的金完中（音译：김완중）博士，与他共同聊一聊韩国央行最新利率调整的背景及其对经济的潜在影响。





10月16日，韩国银行金融货币委员会将基准利率下调了25个基点，调降至1.25％，这是2年内的最低水平。考虑到金融货币委员会的2名成员要求冻结利率，而政策利率已经达到历史最低水平，因此预计未来央行将对进一步降息持更加谨慎的态度。





正如韩国韩亚金融经营研究所金完中博士的介绍, 韩国央行韩国银行于2016年6月将利率下调至1.25％，并分别于2017年11月和去年11月2次上调基准利率0.25个百分点。现在，利率已降至最低水平。最近下调利率主要归因于对经济放缓的担忧。





鉴于美中贸易争端可能引发的不良后果以及韩国经济增长势头不太乐观，降息似乎是不可避免的。韩国央行今年早些时候预测，2019年韩国经济将增长2.7％。但是，今年实际的经济增长率甚至可能低于2.0％。更糟糕的是，最近消费者物价降至负值，这加剧了人们对可能发生通货紧缩的担忧。在这种背景下，越来越多的人要求采取更加积极的货币宽松政策。





在10月16日的一次新闻发布会上，韩国央行行长李柱烈表示，由于全球经济持续放缓，韩国经济很难达到7月份预计的2.2％的增长率，包括半导体产业在内的诸多实体产业表现都不容乐观。另一个负面的消息是9月份消费者物价较上年同期下降了0.4％，这意味着韩国还需要抵御通货紧缩的威胁。考虑到国内外的下行风险，央行决定降低基准利率，但一些专家对降息的影响提出了不同意见。





分析人士以韩国经济长期存在的问题为由对降息的有效性提出质疑。韩国经济长期依赖对外贸易，因此受到全球经济波动的影响较大。只要全球经济处于停滞状态，降息几乎不会引发更多的投资或消费。韩国也会不可避免地受到美中贸易争端的影响。从国内形势来看，企业和消费者在这种长期的低利率环境中并没有真正获得低利率的收益，并发出了“流动性陷阱”的警告。要实现降息明显产生的效果，有必要加快降息节奏，实施扩张性财政政策，同时也可以有效地利用增加的财政资源。政府还应放宽法规限制，以改善当前的产业结构。





降低利率的目的是通过向市场释放更多的资金来刺激经济。但是，考虑到韩国经济的结构，仅通过降息很难增加消费和投资。即使降低利率，如果经济不确定性仍然存在，公司仍将减少投资，个人支出也会相应减少。这样一来，经济可能陷入流动性陷阱，这意味着市场现金流会更加困难。持续的低利率可能不会刺激消费和投资，反而可能会刺激房地产市场的投机需求。





由于利率预计将在一段时间内维持在最低水平，因此有猜测认为可能会有更多的资金投入房地产市场，从而导致房价再次上涨。但是由于政府去年收紧了贷款要求，因此通过贷款购买房产相当困难。因此，在近期降息之后，不会有大量资金进入房地产市场。尽管如此，许多专家预测，预售价格上限制度将导致新公寓的供应减少。的确，由于包括首尔在内的某些地区对房屋的需求不断增加，房价承受着上涨压力。即使在持续的低利率趋势下市场流动性相对充裕，但也很难找到合适的投资渠道。因此，将来资金可能会再次流入房地产市场。





人们普遍认为，降息将减少借贷成本，从而导致房地产市场需求增加和房价上涨。但韩国的利率长期以来一直保持在较低水平，而政府一直在实施严格的贷款规定。因此，最新的降息不太可能出现更多的资金投入房地产市场。考虑到经济放缓，韩国银行可能会再次降低利率，关键在于利率变化的幅度。一些人甚至预测，为了应对经济下滑，政策利率可能会降低至0%。





与美元不同，韩元并不是国际贸易货币，这意味着货币政策可能失效的韩国的最低利率水平仍应高于发行世界主要货币国家的水平。正是因为这种状况，韩国央行即使决定进一步降息，也无法大幅度降低基准利率。由于人们对政策效果的怀疑，考虑到当地经济和金融业的结构性问题以及资本外流的风险，韩国央行最多将降息1次或2次。韩国不会达到欧洲和日本中央银行所采用的负利率政策的程度，但是可能会将利率降低到0%的水平。





如果韩国再度降低基准利率，可能会降至前所未有的1％。显然，未来的利率政策最终还是取决于国家的经济形势。