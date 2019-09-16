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韩国总统文在寅22日在国会发表演说，介绍执政后半期国政愿景，主要内容为“以创新、包容、公正与和平的经济建立一个人民生活富裕的国家”。





文在寅在国会发表施政演说，目的是在国会处理预算案前向国会介绍政府的政策，寻求国会的支持与合作。这是“曹国事态”后，文在寅首次在国会发表施政演说。此前，文在寅不顾在野党和部分社会团体反对，强行任命曹国为法务部长官，围绕曹国的争议愈演愈烈，且在社会上引发赞反两派的反目和示威。在此背景下，文在寅此次施政演说也格外引人注目。





在演说中，文在寅最先强调的是公正。他说，从公正的立场出发，才能实现创新、包容与和平。除经济领域外，社会、教育和文化等领域也需要公正，尤其是教育和检察组织更需要公正。教育公正和检察组织改革可说是“曹国事态”的核心。文在寅在演说中指出，对于国民来说，感到最悲痛的就是教育的不公正，他强调将对学生升学考试制度全面进行改革。文在寅还强调将继续推行检察组织改革。实际上，文在寅任命曹国为法务部长官的最大目的正是在于进行检察组织改革。文在寅表示，到检察厅被评价为是为国民而存在的机关以前，绝不会停止对检察组织的改革。他还希望国会尽快处理高级公职者犯罪调查处成立法和调查权调整法案等检察组织改革法案。





有关明年度预算问题，文在寅表示，目前经济形势异常严峻，需扩大财政支出。他强调，韩国财政健全性在国际上名列前茅，否认了增加明年度预算将导致财政恶化的说法。