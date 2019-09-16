金利锡的小说《鹤舞》





“继承鹤舞的人只有死了的成俊和我。”

成九老头就这样打开了话匣子，

兴高采烈地说起《雪中梅》戏剧和在著名的圆觉寺跳鹤舞时期的故事。





“对，当时跳的舞才是舞，现在的舞怎么能说是舞呢？”

听故事的老人为他打气。





“학춤의 대를 이은 사람은 죽은 성준이와 그리구선 나밖에 없지“

성구영감은 이렇게 허두를 꺼내놓고 나서는

<설중매>의 연극과 함께 유명한 원각사에서

학춤을 추던 그 시절의 이야기를 신이 나서 풀어놓는 것이었다.





“그렇지, 그 때의 춤이 춤이었지. 요즘의 춤이야 그게 어디 춤이라구“

듣는 노인들도 그의 흥을 돋워줬다.









主人公成九老头是跳鹤舞的艺人，现在他住在养老院，整天无聊地打发时间，也没有人来看他。他唯一的乐趣是说起年轻时期在舞台上跳鹤舞的故事。









他的身体处于完全静止状态，

从指尖到脚尖，

全身轻微地在抖动。

他气喘吁吁，额头上冒出了汗珠。





他依然保持着优美的舞姿，

略为顿一下，如白鹤走路似地向前走了两步。

炯炯有神的目光变得异常温柔。

他把双臂徐徐放下，

有如白鹤收拢翅膀。





他轻轻地坐下，颈部摇晃了两下，

往旁边躺了下去，静静地闭上了眼睛。

他的面孔是如此的祥和、优美。





아무것도 움직이는 것이 없으면서도

손끝으로부터 발끝까지

전신을 부드럽게 떨어대는 움직임,

그의 이마에서는 땀이 빗발치고 숨결이 고도로 높아졌다.





그래도 자세를 구지기 않고 서 있던 그는

주춤하고 학의 걸음으로 두어 걸음 걸어 나가고는

지금까지 광채가 나던 눈이 부드러워지며

팔을 차차 거두기 시작했다.

마치도 학이 벌렸던 날개를 거두듯이.





그러고는 사풋이 주저앉아 목을 두어 번 비꼬고서는

옆으로 약간 누인 채, 가만히 눈을 감아 버렸다.

고즈적하고도 아름다운 얼굴이었다.









#采访：文学评论家全绍英

对于迷上了一种艺术的人，我们经常说，这种人是某一种艺术的化身。成九老人为了鹤舞而献出了他的一生，对于这位老人来说，鹤舞就是他的人生，是人生的开始，也是人生的结束。现在，他的一生也快要结束了，在知道很快就要离开人世的时候，成九老人拿出了最后一点力气，想把鹤舞表演给别人看。即使他本人的生命结束，也要把鹤舞所拥有的美的价值像永远留下的遗物一样表演给人们看。小说最后一个场面十分感人，老人热烈地跳了最后一次鹤舞，然后闭上了眼睛，在所有看鹤舞的人的心中留下了美好的回忆。









作家金利锡 (1914.平壤出生~1964.)

作品：《山梨树》、《幻灯》、《独角兽》等

获奖情况：第4届亚洲自由文学奖（1957年），第14届首尔市文学奖（1964年）