金利锡的小说《鹤舞》

文在寅将出席联合国大会并会见美国总统特朗普
2019-09-16
#韩广书斋 邀你一读 l 2019-10-22
“继承鹤舞的人只有死了的成俊和我。”
成九老头就这样打开了话匣子，
兴高采烈地说起《雪中梅》戏剧和在著名的圆觉寺跳鹤舞时期的故事。
“对，当时跳的舞才是舞，现在的舞怎么能说是舞呢？”
听故事的老人为他打气。
“학춤의 대를 이은 사람은 죽은 성준이와 그리구선 나밖에 없지“
성구영감은 이렇게 허두를 꺼내놓고 나서는
<설중매>의 연극과 함께 유명한 원각사에서
학춤을 추던 그 시절의 이야기를 신이 나서 풀어놓는 것이었다.
“그렇지, 그 때의 춤이 춤이었지. 요즘의 춤이야 그게 어디 춤이라구“
듣는 노인들도 그의 흥을 돋워줬다.
主人公成九老头是跳鹤舞的艺人，现在他住在养老院，整天无聊地打发时间，也没有人来看他。他唯一的乐趣是说起年轻时期在舞台上跳鹤舞的故事。
他的身体处于完全静止状态，
从指尖到脚尖，
全身轻微地在抖动。
他气喘吁吁，额头上冒出了汗珠。
他依然保持着优美的舞姿，
略为顿一下，如白鹤走路似地向前走了两步。
炯炯有神的目光变得异常温柔。
他把双臂徐徐放下，
有如白鹤收拢翅膀。
他轻轻地坐下，颈部摇晃了两下，
往旁边躺了下去，静静地闭上了眼睛。
他的面孔是如此的祥和、优美。
아무것도 움직이는 것이 없으면서도
손끝으로부터 발끝까지
전신을 부드럽게 떨어대는 움직임,
그의 이마에서는 땀이 빗발치고 숨결이 고도로 높아졌다.
그래도 자세를 구지기 않고 서 있던 그는
주춤하고 학의 걸음으로 두어 걸음 걸어 나가고는
지금까지 광채가 나던 눈이 부드러워지며
팔을 차차 거두기 시작했다.
마치도 학이 벌렸던 날개를 거두듯이.
그러고는 사풋이 주저앉아 목을 두어 번 비꼬고서는
옆으로 약간 누인 채, 가만히 눈을 감아 버렸다.
고즈적하고도 아름다운 얼굴이었다.
#采访：文学评论家全绍英
对于迷上了一种艺术的人，我们经常说，这种人是某一种艺术的化身。成九老人为了鹤舞而献出了他的一生，对于这位老人来说，鹤舞就是他的人生，是人生的开始，也是人生的结束。现在，他的一生也快要结束了，在知道很快就要离开人世的时候，成九老人拿出了最后一点力气，想把鹤舞表演给别人看。即使他本人的生命结束，也要把鹤舞所拥有的美的价值像永远留下的遗物一样表演给人们看。小说最后一个场面十分感人，老人热烈地跳了最后一次鹤舞，然后闭上了眼睛，在所有看鹤舞的人的心中留下了美好的回忆。
作家金利锡 (1914.平壤出生~1964.)
作品：《山梨树》、《幻灯》、《独角兽》等
获奖情况：第4届亚洲自由文学奖（1957年），第14届首尔市文学奖（1964年）
2019-09-16
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