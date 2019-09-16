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金正恩指示拆除金刚山韩方设施，重启金刚山旅游的希望似乎愈发渺茫。金刚山旅游一直被认为是南北韩交流与合作的象征，而金正恩完全否认了这种象征性。金正恩指示拆除金刚山上的韩方设施，决定以北韩自主力量开发金刚山，不依赖韩国，预计即使今后重启金刚山旅游，形式也将出现巨变，将不再由韩国现代峨山公司负责相关项目的管理。





金刚山旅游历史要追溯到1989年。当时，现代集团会长郑周永访问了北韩，他是第一位访问北韩的韩国企业家。北韩当局和郑周永签署了“金刚山旅游开发议定书”。1998年11月，首批韩国游客乘坐“金刚号”游轮前往北韩旅游，由于北韩旅游设施不足，当时韩国游客要在游轮上住宿，后来建设了酒店和餐厅等便利设施，2003年开始了陆路旅游。2005年，为纪念游客突破100万人，KBS曾在金刚山上举行音乐会。2006年，韩国农协银行在金刚山开设了分行。2008年，金刚山高尔夫球场完工，金刚山遂成为综合旅游园区。





但后来发生的一起意外事件改变了一切。2008年7月11日凌晨，一名外出散步的韩国女游客被北韩士兵枪击中弹身亡。北韩称，这名女游客违规进入军事管制区，北韩向其发出停止命令，但她却向后逃跑，于是向其开枪。但韩方分析了这名女游客当时的散步路线，认为北韩捏造事实，这名女游客并未违反规定。枪击事件发生后，韩国政府宣布暂停金刚山旅游。此后，虽然双方为重启旅游而作出努力，但是并没有进展，一直到今天。2009年，现代集团会长玄贞恩与北韩金正日会晤，就重启金刚山旅游达成了协议。但南北韩当局在随后的会谈中各持己见，会议无果而终。2011年，常驻金刚山的韩方人员全员撤回。去年4月南北韩发表《板门店宣言》，为人们带来了重启金刚山旅游的希望。后来南北韩关系再次陷入僵局，金刚山旅游问题也变得不了了之。随着此次金正恩指示拆除金刚山上的韩方设施，重启金刚山旅游的希望也愈发遥不可及。