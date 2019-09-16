《漫话国乐》 文庙祭礼乐 / 步虚子 / 吹打，万波停息之曲





有些人平时对国乐不太关心，但偶然听到国乐后深受感动，便说：“也许是年纪大了，爱上国乐了。”其实，并不是年纪越大会越喜欢国乐，而是随着年龄的增长，人生经验多了，对传统文化的了解也深了，就更容易体会到传统文化的魅力。





如今很多人依然认为国乐的特点是“恨”的表达。相反，也有的人认为国乐充满了“兴致”，乍一看，国乐似乎给人的感觉都差不多，但如果仔细分辨，就会发现国乐按照演奏家、演奏场合与音乐分成几种类型。

{音乐1：《文庙祭礼乐》中的“黄种宫” /国立国乐院正乐团 }





《文庙祭礼乐》是在供奉孔子与李珥、李滉等儒学家神位的祠堂祭奠时演奏的音乐。 古代，孔子又名“文宣王”，供奉孔子神位的祠堂被称之为文庙，成均馆大成殿是韩国最具代表性的孔子祠堂。在朝鲜王朝时代，每年农历2月与8月在大成殿举行祭祀，祭祀仪式中演奏的音乐就是《文庙祭礼乐》。“黄种宫”指以音阶黄种为起始音作曲。迄今流传下来的《文庙祭礼乐》共有15曲，这15曲其实都是同一音乐，只是按照起始音的高低，其旋律有所变化。





令人感到欣慰的是，文庙的祭祀仪式与《文庙祭礼乐》传承至今。起初，《文庙祭礼乐》是高丽时代从宋朝传入的宫廷音乐，但在此后1000多年的岁月中，经过编纂与修改，很多部分发生了变化，然而与其他国乐相比，依然保留着异国风情。据说在中国，经过清朝的灭亡与共产主义的崛起，祭孔仪式一度消失了踪影。到了现代，在复原传统文化的过程中，曾借鉴了韩国的文庙祭祀仪式。





朝鲜王朝的宫廷音乐有“雅乐”、“唐乐”与“乡乐”之分。雅乐指从中国传入的祭奠仪式音乐，《文庙祭礼乐》就是迄今流传下来的唯一的雅乐。唐乐是唐宋时期的俗乐，乡乐为韩国本土的音乐。从高丽时代传承下来的唐乐目前只有《步虚子》与《洛阳春》两首曲子。其中，《步虚子》歌颂以“天门海日先红”开头的汉诗，祈求国家的太平盛世。

“天门海日先红，

绛纱玉斧，

瑞气怡融，

承天嘉，

奏天乐，

金凤银鹅一丛丛，

扬兰茝（zhi3），

舞回波，

细细柳，

澹澹风。

九重纯色蹯挑宴，

罗衫叶叶舞一遍，

再三陈三愿，

一愿圣寿无疆，

二愿朝野清晏（yan4），

九如颂，

岁岁年年，

此杯献。” 。





这首汉诗开头部分的主要内容是这样的：

“当天门敞开，大海先被染红，接着出现红沙、玉制斧头，时机呈现出吉祥的征兆。供奉天上的美好，演奏天上的音乐，一排排金凤凰、银鹅呈现在人们的视野中……”

{音乐2：《步虚子》 / 国立国乐院正乐团}





“步虚子”意味着在空中步行的人，乍听曲名，有人会觉得这首乐曲与道教有关。《步虚子》又名《长春不老之曲》，祝愿人人长生不老，青春永驻。唐乐也在漫长的岁月里衬托出国乐的特点而逐渐“本地化”，可还是保留了独特的氛围。





欣赏了雅乐与唐乐，接下来请大家欣赏的是乡乐。乡乐作为韩国的本土音乐，一般指世宗大王创作的《宗庙祭礼乐》、《寿齐天》等宫廷音乐。《吹打》是国王出巡或军队行进时演奏的音乐，本以管乐器与打击乐器为主，因为主要在移动时演奏，所以没有编排伽倻琴、玄琴等坐着演奏的弦鸣乐器。后来，弦乐器演奏家们对此感到惋惜，就对《吹打》进行编曲，推出了管弦乐曲《万波停息之曲》。

{音乐3：《吹打，万波停息之曲》/国立国乐院正乐团}