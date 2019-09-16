斯德哥尔摩协商破裂后美国总统特朗普首提北韩

© YONHAP News

瑞典当地时间10月5日在斯德哥尔摩举行美北无核化工作协商后，美国总统特朗普首次提及北韩。特朗普总统表示，他拥有与北韩有关的非常有趣的情报，我们正在进行更多的工作，且会出现“重大的重建”。因此，美北关系走势引起国际社会密切关注。





在北韩无核化问题上，美国总统特朗普像似忧心忡忡。因此，在过去几周的时间里，特朗普总统没有提及北韩核问题。美国和北韩在斯德哥尔摩举行无核化工作协商之前，北韩发射潜射弹道导弹，但是特朗普总统对此保持沉默，之后几周仍没有表态，这意味着特朗普总统仍希望通过对话与协商解决北韩核问题。美国当地时间10月21日，特朗普总统表示“美国能帮助北韩重建经济”。也就是说，如果美北无核化协商取得实质性进展，美国将通过对北韩投资，帮助北韩重建经济。斯德哥尔摩美北无核化工作协商虽然以破裂告终，但是特朗普总统仍希望保持美北对话基调，以在北韩无核化问题上取得成功的结果。





斯德哥尔摩美北无核化工作协商破裂后保持沉默的特朗普总统此次提及北韩问题可说是对北韩发出的正面信息，因为该信息是在北韩国务委员会委员长金正恩访问其作出政治决断的场所“白头山”之后发出的。特朗普以美国总统之言作出承诺，保障北韩经济拥有光明未来，并以此间接地敦促北韩采取无核化措施。特朗普总统曾表示，北韩有极大的经济发展潜力。如果北韩采取无核化措施，美国将为协助北韩重建经济作出积极努力。因此，特朗普总统此次重申美国将帮助北韩重建经济，意味着美北无核化协商取得实质性进展后，美国将为北韩经济发展投入巨额资金。





美国总统特朗普虽然没有说明“重大重建”的具体内容，但是表示正在进行更多的工作。这意味着如果北韩采取无核化行动，美国将向北韩提供巨额的经济补偿。特朗普总统还表示，如果别人任职总统，与北韩的战争可能已经爆发。这虽然是在炫耀其外交成果的时候所说的话，但是美国与北韩开展无核化协商以来，特朗普总统从未提及战争可能性，因此特朗普总统此言可说是对北韩作出的警告性发言。





在美国政府和特朗普总统致力于保持美北对话基调的情况下，北韩对美国在无核化协商中不肯作出让步表示不满，并对美国发出强烈抨击。北韩持续发出美国要作出让步的信息。北韩强烈表示自身立场不会改变，并强调如果美国不作出让步，他们就会谋求新路，也就是自力更生之路。今年4月12日，北韩国务委员会委员长金正恩在最高人民会议上发表施政演说时表示将等到今年年底，而年底即将到来。因此，北韩持续强调时间所剩不多，这可说是为使美国作出让步而施展的协商战术。北韩媒体连日报道解除对北韩制裁问题，且敦促美国乃至韩国找出新的无核化问题解决方案。10月20日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》重申2017年11月北韩试射洲际弹道导弹后宣称已完成核武装的主张。





在此情况下，北韩国务委员会委员长金正恩最近在访问金刚山时，强烈批判过去作为南北韩合作事业推进的金刚山旅游项目。最近，金正恩委员长在对金刚山一带的旅游设施进行现场指导时表示，北韩前领导班子依赖韩国开展金刚山旅游项目是错误的政策，并指示拆除金刚山内的韩方设施，以自身的力量重新建设运营。当时，跟随金正恩委员长前往金刚山的是北韩外务省第一副相崔善姬和统一战线部部长张金铁。其实，金正恩委员长在对建设现场进行指导时不必带外务省第一副相和统一战线部部长去。金正恩委员长之所以如此，是为了逼迫美国缓和对北韩制裁，并使开城工业园区得以恢复运作，同时敦促韩国政府为此说服美国政府。也就是说，这是金正恩委员长对美国和韩国同时采取的施压性举措。





北韩国务委员会委员长金正恩指示拆除金刚山内的韩方设施意味着北韩要走自力更生的道路，并迫使韩国在美国和北韩间发挥穿针引线的作用。因为金刚山旅游和开城工业园区等南北韩经济合作项目的重启问题可作为北韩在今后重启的美北无核化协商中应对美国无核化压力的筹码。如此这般，北韩在强调自力更生的同时，对韩美两国发出强硬信息，这有可能对重启美北无核化协商起到负面作用。





北韩国务委员会委员长金正恩不是说等到今年年底吗？但是美国总统特朗普像似尚未做出最终决定，且不知今后会发生什么事情。尽管如此，美国和北韩仍有可能重启对话或协商。目前，美北关系和韩半岛局势仍存在不确定性，因此韩国政府必须积极营造对话环境，并在北韩无核化问题上与美国进行密切合作。





斯德哥尔摩协商破裂后，美北无核化协商陷入了胶着状态。在此情况下，北韩坚持自身立场，要求美国作出让步，美国则对北韩发出柔中带刚的信息。以目前的情况来看，美国和北韩能否在年底以前重启无核化协商尚难以妄下定论，但是双方都不会采取严重破坏地区和平的行动。