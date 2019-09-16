北韩腌制越冬泡菜文化

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今年10月24日是二十四节气中的“霜降”。秋季最后一个节气“霜降”过后，韩国农民开始收获用于腌制越冬泡菜的蔬菜。由于北韩比韩国早一个月进入腌制越冬泡菜时期，有些家庭已经腌制越冬泡菜了。





北韩居民从10月开始腌制越冬泡菜。因为在冬季难以种植蔬菜，且北韩的夏季很短，因此北韩居民在秋天收获白菜后腌制的越冬泡菜要吃到第二年5、6月。此外，越冬泡菜是北韩居民冬季必备的主要饭菜，因此家家户户都致力于腌制美味的泡菜。特别值得一提的是，每到腌制越冬泡菜时期，北韩各地都会高喊“腌制越冬泡菜”口号，展开“腌制越冬泡菜战斗”。北韩居民认为错过腌制越冬泡菜时期，就会在寒冷的冬天没有饭菜可吃，因此家家户户都腌制越冬泡菜，且北韩当局给予支援与协助。腌制越冬泡菜的多寡由各家庭自主决定，有些家庭用公斤计算，说是要腌制几百公斤的越冬泡菜，有的家庭用泡菜缸数计算，说是要腌制多少缸越冬泡菜等展开腌泡菜竞争。总之，腌制越冬泡菜对北韩和北韩居民来说具有相当的意义。





韩国通常在二十四节气中的“立冬”过后开始下霜时准备腌制越冬泡菜，但是冬季比韩国较快到来且较晚过去的北韩从10月开始就腌制越冬泡菜。对冬天没什么可吃的北韩居民来说，泡菜是“半年的粮食”。因为北韩很少利用塑料大棚等设施进行果蔬栽培，冬天难以吃到新鲜的蔬菜。在此情况下，如果在进入冬天以前不腌好越冬泡菜，整个冬天就吃不到像样的饭菜。因此，每当腌制越冬泡菜时期到来时，北韩当局也为居民提供方便，并给予鼎力支援。





每到腌制越冬泡菜的时期，北韩各工厂和企业所特别腾出时间让员工腌制越冬泡菜。因此，家家户户都有时间准备辣椒等腌制越冬泡菜的佐料。泡菜的种类也很多，除了用大白菜腌制泡菜以外，北韩居民还腌制水萝卜泡菜、萝卜丁泡菜、芥菜泡菜等多种多样的泡菜。一般来说，家家户户有6到8个泡菜缸，为装满这些泡菜缸，大约需要500公斤左右的大白菜。





北韩经常使用“战斗”这个词。“腌制越冬泡菜”同“插秧”、“秋收”一道带有“战斗”的意味，即“腌制越冬泡菜战斗”、“插秧战斗”、“秋收战斗”。过去，北韩的工厂和企业所在腌制越冬泡菜期间给妇女员工放3天假，并让男人在家里帮忙腌制越冬泡菜。腌制泡菜时不可或缺的大白菜通常由国家统一配给。各地工厂和企业所利用卡车从指定的“协同农场”运来大白菜后，直接送到员工家里。一般来说，一人配给100公斤左右的大白菜，四人家庭可分配到400公斤的大白菜。近几年来，韩国居民不太在家里腌制越冬泡菜，但是北韩居民为了准备够吃6个月的饭菜，以四人家庭为准，至少要腌制300公斤的越冬泡菜，有些家庭甚至腌制多达1吨的越冬泡菜。





此外，腌制越冬泡菜的方法则按地区有所差异。咸镜道地区的家庭准备海鱼。在腌制越冬泡菜一周前就把明太鱼或比目鱼等没有腥味的鱼用调料腌制，然后在腌制越冬泡菜的时候和其他佐料一起搅拌。咸镜北道地区的居民通常放明太鱼，咸镜南道地区的居民大都放比目鱼，与韩国接壤地区的居民喜欢放虾酱或蛤蚌酱，两江道地区的居民不放鱼，也不放虾酱、蛤蚌酱，只用一般的调料腌制越冬泡菜。总之，北韩各地区腌制越冬泡菜的方法都不相同。整棵泡菜、芥菜泡菜、萝卜丁泡菜、包心菜泡菜等，腌制各种泡菜准备过冬的北韩各地区居民使用不同的调料。濒临韩半岛西海的黄海道和平安道地区的北韩居民大都放小鱼或虾酱，濒临韩半岛东海的咸镜道、江原道地区的北韩居民喜欢放明太鱼或比目鱼，不靠海的内陆地区的居民通常只用辣椒粉和大蒜等佐料搅拌而成的调料。如此这般，北韩各地区家庭在腌制越冬泡菜时使用的副材料各不相同，且泡菜的味道各具特色。





此外，北韩泡菜的保存法和熟成法也和韩国不同。韩国有泡菜冰箱，但是北韩没有。北韩地区因天气寒冷，家家户户都有地窖。因此，通常都把腌制的泡菜装在缸里，然后把缸放进地窖里保存起来，并在两天后向缸里添加煮熟后自然冷却的肉汤或鱼汤。一般来说，韩国泡菜使用很多调料，水分并不很多，但是北韩在泡菜缸里加入肉汤或鱼汤，水分多且衍生出丰富的酵素，味道清凉爽口。这是南北韩泡菜的不同之处。 随着公寓房的普及，韩国居民大都把泡菜保存在泡菜冰箱里，但是北韩居民仍将泡菜保存在地窖里。住在公寓楼里的北韩居民则在楼旁建造共同使用的泡菜储存库，并为预防泡菜被盗而在储存库加锁。北韩居民在泡菜缸里加入肉汤或鱼汤的主要原因在于长久保存缸里的泡菜，但这还能增加泡菜的美味，且味道清凉爽口，因此很多人用泡菜汤来泡饭吃或做成泡菜面吃。北韩居民以少数的家庭成员难以腌制数百公斤的越冬泡菜，因此在腌制越冬泡菜的时候通常都请亲友和邻居到家里来一起腌制泡菜。腌制泡菜的时候要切大葱、捣大蒜、切萝卜丝，还要和其他的佐料一起搅拌后抹在大白菜叶片之间等，需要很多人手。因此，家家户户都请亲友和邻居到家里来帮忙。因为来帮忙腌制越冬泡菜的大都是妇女，请帮手的人会准备炖猪肉、明太鱼汤等美食一起享用。过去在韩国，腌制越冬泡菜是一项大活动。大白菜堆积如山，妇女们忙着准备泡菜调料，泡菜腌完后，大家用泡菜叶包炖猪肉吃。目前，北韩居民仍邀请亲友和邻居到家里来一起腌制越冬泡菜，并闲话家常、共享美食等，度过欢乐的一天。





2015年，北韩腌制越冬泡菜的风俗被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录，同2013年被列入该名录的韩国越冬泡菜文化一道成为世界文化遗产。越冬泡菜文化是韩民族宝贵的文化遗产，也是联合国教科文组织认定的世界文化遗产。因此，我们期待南北韩居民能在不久的将来一起腌制越冬泡菜，从而发扬民族文化，增进民族情谊。