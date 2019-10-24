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韩国法院批捕前法务部长官曹国的夫人郑敬心。据称，郑敬心的犯罪嫌疑中有几项和曹国有关，预计曹国也将很快被检方传唤调查。





检方在申请郑敬心的逮捕令时共列出11项罪名，包括涉嫌伪造东洋大学奖状供女儿入读首尔大学和釜山大学医学研究生院、虚假申报私募基金投资额以及销毁学校和家中个人电脑中的证据等。法院进行逮捕令审查时，以非法升学、私募基金疑惑以及涉嫌毁灭证据等顺序进行。检方主张，高级公职者的夫人涉嫌利用其社会地位犯下种种罪行，鉴于情节严重、罪行恶劣，必须绳之以法。辩方律师则全面否认嫌疑，认为郑敬心子女升学问题处于并不构成违法行为的社会惯例层面，而在私募基金嫌疑方面，检方存在误会。





法院是否签发逮捕令的另一个变数在于郑敬心的身体健康状况。郑敬心最近在医院被诊断出患有脑瘤和脑梗塞，辩方提交了住院确认书和核磁共振（MRI）结果等资料。但法院最终判定检方证据确凿，决定批捕郑敬心。





郑敬心被捕后，检方的调查也将提速。首先，检方或可摆脱“过分和不公正调查”的指责，法院签发逮捕令为检方继续调查增加了一道“保护屏”。另外，检方调查的终极目标是曹国。据称，郑敬心的11项嫌疑中4项与曹国有关，预计检方将很快传唤曹国。