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25日，统一部长官金炼铁表示，北韩向韩国发出通知，要求就拆除金刚山旅游园区韩方设施问题进行讨论。此前，北韩媒体23日报道称，金正恩在视察金刚山旅游园区时表示，前任项目领导人依赖韩方的政策是错误的，并指示拆除所有韩方设施。





金炼铁长官当天在国会同外交统一委员长尹相炫举行会谈时表示，目前政府正就相关问题与现代峨山等进行协商。他还表示，统一部认为，由于金正恩提到了随时欢迎韩方同胞访问金刚山，很难认为是将韩方完全排除在外。





根据北韩媒体的报道，金正恩表示，看到韩方的设施感到心情沉重，指示与韩方相关部门协商后全部拆除。同时他还表示，应以北韩民族的风格重新建设适合金刚山自然景观的现代化服务设施。





金刚山旅游与开城工业园区一同被视为南北经济合作的象征。韩半岛最具声誉的名山金刚山的旅游项目启动于1998年11月。这一项目被现代集团创始人郑周永视为毕生的事业，是其与北韩时任国防委员长金正日会晤后协商取得的成果。金刚山旅游初期是海路旅游项目，游轮经由公海进入北韩领海。由于当时尚不具备住宿等旅游基础设施，游客需住在游轮上，每天早晨登陆旅游。随着酒店、餐厅等设施逐渐落成，游客的不便才得到解决。2003年通过军事分界线直接前往金刚山的陆路线路开通，2005年金刚山旅游游客累计突破100万人次，为了纪念，KBS还在当地举办了开放音乐会。2006年韩国农协银行金刚山分行开张，2008年自驾游项目启动，金刚山高尔夫球场竣工，将金刚山建设为国际综合旅游园区的远大梦想似乎近在眼前。然而2008年7月11日发生了一名韩国游客凌晨在散步小径上被北韩警卫兵枪击致死的事件。出于对游客人身安全的担忧，金刚山旅游项目中断。随后，由于北韩未完全接受韩方提出的查明事件真相、防止再度发生类似事件的要求，金刚山旅游项目陷入了长期中断状态。此后随着南北关系的起伏，金刚山旅游的重启虽然被多次提及，但中断状态持续至今。





去年，南北韩首脑签署的《板门店宣言》再度提到了重启金刚山旅游，重启希望达到了顶点。然而由于河内美北首脑会谈破裂、南北关系陷入胶着状态，金刚山旅游重启非但未能实现，反而因金正恩指示拆除韩方设施而面临存废危机。分析认为，在无核化谈判毫无进展的背景下，金正恩的指示表明了北韩通过自力更生开展金刚山旅游的意图，意在施压韩方。还有意见担忧这有可能波及到开城工业园区。不过也有观察认为，北韩表明愿与韩国进行协商，有可能是借此机会摸索新的突破口。今后北韩将提出何种要求，引发了各方的关注。