韩美展开防卫费分担正式谈判

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为了签署第11份防卫费分担特别协定，韩国与美国继22日两国首席谈判代表在美国火奴鲁鲁首次会面后，23日正式进入了谈判阶段。这是韩美双方在完成谈判团组建后的首次会面，因此虽然是第二轮会议，但可以说围绕防卫费分担额规模的正式博弈从现在才开始。





韩方首席代表郑恩甫与美方首席代表、美国国务院政治军事局首席助理詹姆斯∙德哈特22日举行了晚餐会面，23日起进行了为期2天的会议。由此，双方在完成谈判团组建后进入了正式谈判。





上个月在首尔召开的第一轮会议上，韩国防卫费分担谈判前任代表张元三与美国代表德哈特就防卫费分担问题交换了两国的基本立场。虽然双方就年内签署协定达成了共识，但是在韩国的防卫费分担规模上存在意见分歧。新任首席代表郑恩甫表示，将在韩美同盟的框架内，努力推动达成经济上可承受的合理公平的结果。第一轮会议上美方提出的防卫费分担规模并未公开，但是通过各种渠道的消息推测，美方的要求达到了50亿美元（约6万亿韩元），是现行分担额的5倍多。此前，美国总统特朗普曾多次施压韩国大幅提升防卫费分担额，同时主张美国为驻韩美军每年支出的直接、间接费用约为50亿美元。根据这一点推测，美方在第一轮会议上提出了50亿美元的要求。尽管美方的这一要求可能是用于谈判施压，但仍被批判为违背常识。甚至还有意见认为这一增额规模过大，需对《驻韩美军地位协定》进行修正。由于美方的要求远远超过了合理水平，还有批判意见认为这已经不是同盟而是佣兵。





第10份防卫费分担特别协定的有效期截至今年底，原则上第11份协定的谈判必须在年内结束，才能从明年开始适用。根据第10份协定，今年韩国负担的防卫费分担额为1.0389万亿韩元，由于受到特朗普的施压，上调的幅度远超往年。美方这次要求韩方全部承担过去并未包括在内或者双方分担的费用，比如以防卫准备态势费用名义增加的战略资产使用费、联合军演及练习费等，驻韩美国军务员和家属的补贴等也被计入在内，这相当于要求韩国承担美军驻扎的所有费用。对此，韩方将强调韩国为驻韩美军的稳定驻扎正作出充分的贡献，并将致力于实现合理、公平的防卫费分担。由于郑恩甫是经济预算专家，预计将展开缜密、细致的谈判。