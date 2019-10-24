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22日，文在寅总统发表了施政演说，就2020年预算案进行了说明，并寻求国会的协助，同时还公布了执政后半期的国政愿景。





在演说中，文在寅提出公正、革新、包容、和平等作为后半期执政的关键词，并强调将为实现这些目标而推进改革。在提到2020年预算案时，文在寅强调了财政的作用。文在寅表示，受美中贸易摩擦和贸易保护主义加剧的影响，全球经济状况快速恶化，对贸易依赖度较高的韩国经济形势严峻，明年投入扩张预算必不可少，不存在选择余地。文在寅还表示，财政应当扮演阻挡外部冲击的防潮堤角色，并为刺激经济活力起到引导作用。明年度预算案的规模高达513.5万亿韩元，支出增长率为9.3%，超过经济增长率预期值3.8%逾2倍。文在寅还否认了增加明年度预算将导致财政恶化的说法。即使按照政府的预算案执行，明年韩国国家债务占国内生产总值比率仍低于40%，且远低于经合组织110%的平均水平。文在寅还补充说，最近国际货币基金组织指出德国、荷兰和韩国的财政空间充分，可通过扩大财政支出来应对经济低迷。





与针对预算案的说明相比，由于今年11月文在寅的任期即将过半，其后半期国政愿景受到了更大关注。文在寅尤其强调了“公正”，他表示，他严肃听取了国民不同的声音，并将依照国民的要求，更为强有力地推进改革、实现公正。在演说中，公正一词出现了27次，意味着公正将成为文在寅今后执政的方向。文在寅在强调公正社会的同时，尤其将焦点放在了教育和检察改革上。分析认为，这说明文在寅通过前法务部长官曹国的任命到辞职等一系列事态，意识到了问题所在，体现出他致力于通过对国民最为敏感的升学考试等教育领域和包括检察在内的权力机构的改革来打造公正社会。此前，文在寅不顾反对，坚持任命曹国为法务部长官，最终却仍以曹国辞职收场。在这一背景下，这次施政演说尤其引人注目。不过文在寅并未直接提及曹国事件，而是强调了“公正”和“检察改革”。





对于总统的演说，执政党报以掌声，但保守派在野党则以双臂交叉做出“×”的标志，并发出嘘声，表示反对。文在寅提到了“倾听”和“省察”，希望按照约定启动由执政党、在野党和政府组成的国政常设协商机制，并加强与朝野政党党首的会晤，强调恢复协作政治。但最大在野党自由韩国党则批判这次施政演说为“绝望的施政演说”，称高级公职者犯罪调查处为“政权的保卫部”，决定抵制该部门的设立。由此可以预见政坛的紧张对峙局面今后仍将持续。