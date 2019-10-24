韩国放弃WTO发展中国家地位

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所谓世贸组织（WTO）发展中国家优惠待遇是指放宽关税和补贴等方面的限制。世贸组织协定给予发展中国家优惠待遇的条款超过150项。在世贸组织体制下，若一国主张自身是发展中国家，就会获得发展中国家地位。因此，包括美国在内的不少发达国家一直质疑相关问题。





特朗普7月26日正式要求世贸组织停止已实现经济发展的国家继续享有发展中国家地位，并要求世贸组织在90天内解决问题，称如果在此期间不能取得实质性进展，美国将单方面停止向涉及国家提供发展中国家待遇。特朗普在谈到不能把某些国家认定为发展中国家的原因时提出了4项基准，分别是OECD成员国、G20 成员国、被世界银行列为高收入国家、占全球商品贸易比重逾0.5%。特朗普的矛头瞄准的是中国，但鉴于韩国的条件满足上述4项全部基准，因此也给韩国带来了压力。加之在特朗普作出上述表态后，阿联酋等国也宣布放弃发展中国家地位，韩国被迫加速决定是否放弃发展中国家地位。





韩国政府之所以决定放弃发展中国家地位是因为继续维持没有任何实质性利益。即便韩国不主动放弃发展中国家地位，未来韩国也无可能在世贸组织谈判中继续享有发展中国家优惠待遇。即如果不放弃发展中国家地位，韩国可能在损失地位的同时，还将丧失协商力量。且对韩国来说，与美国的关系比世贸组织谈判更为重要，而世贸组织谈判不知何时举行，发展中国家地位问题也是未来才会涉及的问题，放弃发展中国家地位不会立即对韩国造成影响，可在一段时间内继续保留优惠待遇。