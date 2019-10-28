导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：刘岩(延南世界村中心中心长)





秋高气爽的金秋十月，每年这个时候都会在首尔市麻浦区举行盛大的“虾酱节”，今年小南亲自带着录音机亲临现场，采访了现场的盛况，并由12年来在此活动当中担负着中国文化体验的延南洞世界村中心的刘岩中心长为我们介绍一下活动情况和他们12年来参加活动的感受。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？顺便也简单介绍一下延南世界村中心。

刘：大家好，我叫刘岩。是首尔延南世界村中心担任中心长的职务。我们中心是首尔市政府首次在首尔设立的一个专门服务于在韩国生活或者是工作或是短期居住的外国人，帮助他们在韩国逗留时间内顺利生活。因为我们就在麻浦区内，所以我们每年都会参加麻浦区举办的这个虾酱节，今年已经是第十二个年头了。

南：请介绍一下今天你们举办的这个活动好吗?

刘：虾酱在韩国是一种很常见的食品，也是做泡菜所必需的材料，麻浦区以前是个渡口，负责首尔和周围地区的产品的互相输送。其中，虾酱是一种很重要的运输产品。（老一代韩国人说起虾酱就会想起麻浦。）11月底一般韩国人就会家家户户做冬储泡菜了，因此10月份家家户户就开始购买虾酱，所以麻浦虾酱节也是在这种需求下诞生的。









南：虾酱在韩国人生活当中有怎样的意义和地位呢？

刘： 大家恐怕都知道泡菜在韩国的地位有多高， 泡菜的种类之多、范围之广也是众所周知的。俗话说，靠山吃山靠水吃水，韩国各地区的泡菜做法和味道都不一样，其中虾酱也起到一个很重要的作用，因为它是调节泡菜味道的主要因素。因此对于韩国人来说能否买到好的虾酱意味着当年冬储泡菜的味道如何。

南：今天来参加活动的都有哪些人呢？他们有什么样的反应和感受呢? 中国展台的作用和效果是什么?

刘：每年来参加虾酱庆典的人很多，来自国内各地和海外的男女老少络绎不绝。他们看到我们展厅和展台上的中国的服装和饰品都非常好奇，其中最有人气的就是身穿中国的古装拍照，因此我们专门摆出了很多中国传统服装，还准备了试衣间，让大家使用，看着大人小孩身穿中国传统服装拍照的兴奋样子，我们也觉得很幸福。（图片来自嘉宾）