NU`EST新歌《LOVE ME》 传递直白爱情信息

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NU`EST近日发行了第七张EP《The Table》。这也是NU`EST继今年4月发行第六张EP《Happily Ever After》之后，时隔半年再次发行新作品。

NU`EST成员此次也高度参与专辑制作。成员姜东昊不仅一如既往担任专辑制作人，这次也亲自参与了部分收录歌曲的填词、谱曲，成员JR及黄旼泫也参与了歌曲填词，使得整张专辑凸显出NU`EST专有的音乐特点。

专辑刻画出在午后闲暇时光，大家围坐在桌前，聊着很容易引起所有人共鸣的有关“爱情”的话题。而“爱情”正是新专辑的大主题，“The Table”则强调了亲近感。这也是NU`EST在完成了彰显性感魅力的“骑士”路线后，转变为清新风格的全新尝试。

主打歌《LOVE ME》将深陷爱情后的样子，用融合另类嘻哈House和现代R&B曲风的旋律呈现。NU`EST希望通过歌曲，传递出在爱情到来时，不妨更加率直地表达心意的信息。

新专辑除了主打歌《LOVE ME》外，还收录了《Call me back》《ONE TWO THREE》《Trust me》《熬夜》《我们相爱过的话》等5首新歌。风格各异的6首歌曲，也展现了NU`EST对于不同类型音乐的掌控能力。