AKMU连续3周领跑Melon等音乐榜单

AKMU(乐童音乐家)新专辑发行后,已连续领跑国内主要音乐榜单3周之久。

AKMU第三张正规专辑主打歌《How can I love the heartbreak, you're the one I love》截至10月23日,在Melon、Genie等7个音乐排行榜中排名第一,成为名副其实的榜单常胜将军。另外,《How can I love the heartbreak, you're the one I love》已经连续3周成为6家音乐网站的周冠军歌曲。以目前的人气与热度,预计AKMU依旧将持续领先榜单。

《How can I love the heartbreak, you're the one I love》9月25日一经发行便已成为实时榜单冠军。除了主打格外,专辑中的《船歌》、《如鱼得水》等多首收录歌曲也一度进入榜单前十。

因人气爱豆及唱功极佳的歌手相继发片,近来的音乐排行榜中,一首歌曲长期占领榜首的现象并不多见。而AKMU回归后能够保持领跑将近一个月,再一次印证了李灿赫、李秀贤两人精良的音乐创作能力及优质的演唱实力。

久未回归歌坛的AKMU也为粉丝做足了福利。专辑发行后,AKMU在29日举行了户外试听会,近距离与歌迷交流音乐感受,试听会当时的视频,也在10月21日正式公开,共歌迷重温。另外,AKMU还将于12月14日、15日举行两场单独演唱会,答谢歌迷支持。