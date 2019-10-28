HIGHLIGHT出道10年 以歌迷会名义捐款1016万韩元





男团HIGHLIGHT与歌迷携手，共同度过了意义深刻的出道10周年纪念日。

2009年出道的HIGHLIGHT，今年迎来出道10周年。在纪念日10月16日当天，成员向慈善团体“饥饿对策”捐款1016万韩币。

值得一提的是，该笔善款是成员们以HIGHLIGHT官方歌迷会“LIGHT”名义捐出，因此更具意义。HIGHLIGHT经纪公司AROUND US方面介绍称：“因为团队全员均在服兵役，因此希望通过简单而有意义的方式纪念10周年，并且想要和歌迷共同分享这份喜悦。希望这笔善款能够帮助有需要的人，温暖度过即将到来的寒冬。”

饥饿对策方面表示，HIGHLIGHT自2017年起便持续向该机构捐款，以帮助海外及国内的弱势群体。并评价HIGHLIGHT为“偶像和粉丝携手献爱心的典范”。据悉，HIGHLIGHT捐出的善款，将用于帮助弱势群体温暖过冬的公益活动“希望On”。“希望On”公益活动将为弱势群体及低收入家庭儿童提供御寒用品、取暖费补给等。

今年迎来出道10周年的HIGHLIGHT所有成员，目前正在服兵役。