美B-52轰炸机的真正目标

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战略轰炸机与洲际弹道导弹(ICBM)、战略核潜艇并称美国三大核战力武器。





B-52战略轰炸机最大续航力达16000公里，可搭载31吨炸弹飞行6400公里，因此仅出动1到2架即可对一些小国造成毁灭性打击。同时，因B-52为轰炸而收集各种数据，会导致敏感军事情报泄露，因此仅是飞行也会令对方国家感到紧张。B-52在东海上空执行作战任务势必会给周边国家造成紧张气氛。作为美国同盟国的韩国和日本或许不必过度解读，但北韩、中国及俄罗斯必定感到极大威胁。也就是说，此次B-52飞越东海上空实则是对北韩、中国和俄罗斯的一种牵制。





北韩今年5月重启弹道导弹试射，本月2日又发射新型“北极星-3”型潜射弹道导弹（SLBM）。若到年底无核化协商未能找到突破口，不排除北韩试射洲际弹道导弹（ICBM）的可能。北韩已提出将今年年底作为对话时限。此前，美北双方10月在斯德哥尔摩进行工作协商，但因未能缩小分歧而宣告破裂。对此，北韩连日强调年底期限，对美国施压。曾被认为退出对话一线的北韩劳动党副委员长金英哲甚至发表谈话称，美国若想打着两国首脑个人关系的幌子拖延时间，将是愚蠢的妄想。因此，美国出动B-52在东海上空飞行被认为是对北韩的一种警告。





也有观察认为，此举是对中国和俄罗斯的牵制。中俄近期将联演范围扩大至东海一带，7月23日两国军机在东海上空进行联合飞行时，曾闯入韩国防空识别区，俄罗斯军机还曾侵犯独岛领空，遭到韩国空军的警告射击。22日，俄军3架苏-35S战斗机、2架图-95远程轰炸机等再次擅闯韩国防识区。





在北韩提出的年底对话时限即将到来之际，美北双方正不断提高施压力度。北韩将对B-52在东海上空执行飞行任务作何种回应，美国下一步将采取何种措施，引发高度关注。