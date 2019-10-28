吃辣都有哪些注意事项

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烹调要注意。如果菜中已经放了辣椒，就别再放花椒、大料、桂皮等热性调料，否则“热上加热”，更易上火。烹调前，可以把辣椒放在醋里泡一会儿，或在烹调辣菜时加点醋，缓解上火。

搭配食材很重要。吃辣配些凉性食物，就能起到“中和”作用，比如鸭肉、鱼肉、苦瓜、莲藕、荸荠、豆腐、莴笋等。

吃辣后最好多吃酸味水果。水果中的含鞣酸、膳食纤维能刺激消化液分泌、加速肠胃蠕动，帮助滋阴润燥。山楂、柚子、柑橘、苹果和梨等都是不错的选择。

另外，以下这些人群少吃点辣椒。

心脏不好的人：辣椒中的辣椒素会使循环血量增加，心跳加快，诱发心动过速。因此心脑血管疾病患者应少吃辣椒。

肾不好的人：辣椒素对肾脏有一定的刺激作用，如果肾不好的人经常吃辣，会加重肾脏负担。

口腔溃疡的人：辣椒刺激性较大，不但会诱发疼痛，还会刺激溃疡面，使其进一步扩大，久病不愈。

肠胃不好的人：患慢性胃炎、胃溃疡、食管炎的人如果经常吃辣，辣椒素会刺激黏膜充血水肿，加速肠胃蠕动，从而引起腹泻、腹痛等症状，对消化功能也会有影响。

眼病病人：有角膜炎、红眼病等问题的人如果吃了辣椒，很可能会造成眼皮肿胀、眼睛发烫甚至眼压升高等不适症状。





（文中窍门来自王倩倩听友）