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韩国的汽车产业已颇有声誉，汽车生产量排名世界第六，汽车量也于2018年超过2300万辆。韩国作为汽车大国，有严格的汽车尾气规定。目前，汽车按照尾气排放量分成5个等级，并通过新车检查、定期检查、精密检查、临时检查、改造检查等多样的检查进行跟踪，如果查出尾气排放量超标，规定应在10天以内经过维修、接受复检，直到符合标准。如果经过检查，尾气排放量为最严重的5级，那么车主只有2个选择：安装减排装置或报废。





在韩国，汽车按照车型、车龄、营业性·非营业性用车，规定每6个月至5年接受一次定期检查。交通安全工团会在定期检查约1个月前通过电话、邮件或信件，通知车主在指定日期前接受检查。如果过期，将被处以2万-30万韩元不等的行政罚款。私家车通常每2年接受一次定期检查。





据分析，首尔市的微尘中，3成以上来自汽车尾气等交通污染源，汽车尾气已成为空气污染的源头。目前，韩国为了减少尾气排放量，采取一些措施，比如首尔等首都圈地区如果出现严重雾霾天气，细颗粒物浓度超过30ug/m³，且天气预报预计第二天也会出现雾霾时，启动应急减排措施。应急减排措施包括公共机构、民间企业实施车辆单双号限行措施、停工、减少产量等，并禁止尾气排放量5级的柴油车驶入首尔等首都圈地区，从今年6月起，有关方面取缔违法车辆，一旦发现，将被处以10万韩元的罚款。





为了缓解汽车尾气造成的空气污染，政府也积极扶持与发展电动车等新能源汽车产业，为购买电动车的消费者提供很多补贴。从去年11月起，首尔市首次将29辆电动公交车投入使用，并计划截至2025年将电动公交车比例增加到40%，达3000辆。