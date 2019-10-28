你身边的“智能健康专家”——韩国“EONEOMS”公司

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韩国创新型企业的发展不断改变全球经济。上周起，我们开始关注在2019年韩国电子展上获得创新奖的公司。今天，我们为大家介绍韩国“EONEOMS”公司，这是一家智能医疗镜子开发商，这款镜子被选为本年度韩国电子展的最佳产品。今天，就让我们与公司首席执行官南亨浩（音译：남형호）先生一道，聊一聊他们公司。





我们目前使用的普通镀银镜子是200年前在德国发明的。除了镜子能显示自己图像之外，时尚美容美发行业的领导者还希望通过在镜子上应用智能技术来定制或修改适合的衣服、设计发型和化妆。其他类型的智能镜子也可以应用于大型平板电脑，用户可以搜索因特网或观看视频和电视节目。但是，目前市面上还没有可用于医疗保健方面的智能镜子。韩国“EONEOMS”公司开发的智能镜子正是专注于这一领域。使用这款新型智能镜子的用户可以在家中便捷地检查自身健康状况。





现如今，许多新公寓都配备了空气过滤系统，当居民打开大门进入家中时，这个系统可以过滤掉室外的细尘。安装在鞋柜门上的智能镜子可以自动启动空气过滤器。镜子还可以识别用户的面部并在显示屏上显示各种信息。安装在浴室墙壁上的智能镜子与床相连，这样的智能床可以观察用户的睡眠状况并收集数据。用户在洗脸时，智能镜子可以检查他们的健康状况，还可以查看新闻，获取有关公共交通工具的实时信息。实际上，正是有了“EONEOMS”公司的高端技术，这种健康智能的设备比市面上的智能镜子更加先进。





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互联互通是构成智能镜子的核心，因此韩国“EONEOMS”公司一直专注于软件和硬件的开发，通过面部识别技术开发出了世界上第一款基于蓝牙、WiFi和物联网功能的睡眠分析仪，这款分析仪可以在睡眠期间检查一个人的呼吸状况，并将其集成到智能床上。而后，公司开发了一款智能镜子，这款镜子与睡眠传感器相连，因此可以提供相关的健康信息。目前，这款创新产品安装在韩国大型建筑公司未来房屋展厅中。从明年开始，韩国“EONEOMS”公司将努力实现其产品出口海外。

智能镜子经常在智能产品的展览会上出现，但由于其价格昂贵且适用范围有限，因此还没有实现大规模的商业化运营。为了解决这些问题，韩国“EONEOMS”公司一直在研究能够一方面降低成本、一方面增加各种功能的方法。韩国“EONEOMS”公司还计划在商场和购物中心等场景中安装其智能镜子。





镜子是日常生活中最常用的物品之一。人们在洗脸、刷牙和穿衣服的时候都会照镜子，而智能镜子的出现更是让我们眼前一亮，为我们的生活增添了光彩。我们期待韩国“EONEOMS”公司能够拥有一个美好的未来，通过在日常必需品中添加物联网功能，让我们的生活更加丰富多彩。