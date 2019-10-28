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7月份日本对韩国实施严格出口限制以来，已经过去了100天。到目前为止，尽管日本出口限制措施尚未对韩国造成严重打击，但两国之间的紧张局势和不确定因素仍然存在。在这种背景下，人们开始关注韩国总理李洛渊与日本首相安倍晋三之间最近的会晤能否会为两国缓和经济冲突铺平道路。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际大学院的金光硕（音译：김광석）教授，与他共同关注韩日贸易冲突。





这次会议本身意义重大，因为它标志着日本和韩国之间目前极度紧张的关系已经得到进一步缓和。日本可能认为与韩国持久的贸易争端不符合其自身利益，更重要的是由于日本目前的经济状况不佳，双方贸易冲突可能会持续一段时间，但不太可能进一步加剧。





在两天前参加日王即位仪式后，李洛渊在10月24日与安倍晋三进行了会晤。去年10月份韩国大法院最终裁定支持日本战时强征政策下的韩国受害者之后，这是韩日两国官员之间的最高级别会议。它最初被描述为“面对面的对话”，但日本将其升级为“会晤”。安倍晋三和李洛渊原定会议时间为10分钟，但最终会议持续了21分钟。此次对话，双方在合作的重要性方面分享了各自的观点。但安倍晋三重申了日本先前的立场，韩国应遵守承诺，这表明两国仍持不同意见。尽管如此，双方对话为自7月份日本实施出口限制措施以来一直停滞不前的双边关系提供了前进的动力。





今年7月份，日本对制造半导体产品所需的3种关键材料对韩国实行出口限制，而后两国关系迅速陷入僵局，因为半导体产品是韩国最大的出口产品,此举被普遍视为日本对韩国的经济报复。韩国为此派遣高级别特使前往日本，希望以适当的方式解决冲突。但日本方面在8月28日正式将韩国从其信任的贸易伙伴“白名单”中删除。早些时候，韩国宣布将不与日本续签一项军事情报共享协定，即韩日《军事情报保护协定》。紧张局势达到了顶峰，韩日双边关系陷入最低谷。





韩国和日本之间的外交冲突蔓延到经济领域，日本对出口韩国的产品进行出口限制后，进而将韩国从其信任的贸易伙伴“白名单”中删除，而韩国则不再与日本共享军事情报。日本的举措给韩国相关公司造成了巨大影响，特别是给韩国半导体行业带来沉重负担。





日本对韩国的出口限制影响了韩国的相关领域，导致韩国公司减少进行新的投资。韩国政府正准备采取措施，以应对日本对韩国芯片和显示器行业关键材料的出口限制。政府已指定159种工业材料接受特别监督，并将帮助相关公司使用本地或国外供应商的替代品，取代从日本进口相关材料。政府计划为可能会在此过程中增加成本的公司提供国家支持，一直在努力避免破坏供应链。





根据韩国产业通商资源部10月9日发布的消息，自7月份以来，日本只批准了7次向韩国出口受限制的工业材料。韩国公司迅速采取行动，在本地生产相关零部件和材料，而这些零部件和材料在很大程度上都曾依赖日本。政府还表示，每年将花费超过18亿美元支持零部件、材料和设备生产国产化。事实上，日本的出口法规正推动韩国通过实现供应链本土化，大力研发生产关键的工业材料和零部件。不过，如果库存不足，可能会出现生产中断的情况，这仍然令人担忧。日本经济也将受到其自身对韩国出口限制措施的打击。





恐怕日本经济“失去的20年”会扩大到“失去的30年”。国际货币基金组织在其10月份的报告中表示，2020年日本经济将增长0.5％，这表明日本目前的经济困境可能会持续到明年。在日本对韩国进行经济报复后，韩国民众纷纷停止购买日本产品，并减少前往日本旅行。更糟糕的是，从日本进口了大量材料的韩国公司现在正在寻找替代品或寻求在本地生产。事实上，日本很难找到像韩国这样的大型采购商，近几个月来日本对韩国的出口也在不断萎缩。





今年第三季度，日本对韩国的出口与去年同期相比下降了10.8％，与韩国对日本的出口下降4.2％相比，下降幅度更大。在韩国抵制日本商品的持续运动中，日本过去2个月对韩国出口大幅减少，贸易顺差下降了25.5％。到日本旅游的韩国游客人数也急剧下降。根据韩国经济研究所的数据，由于夏季期间前往日本的韩国游客人数迅速减少，估计日本7月和8月的旅游收入损失了3亿美元。由于日本的出口限制已经对韩日两国均造成了伤害，因此现在人们开始关注上周双边会晤后两国关系的未来发展动向。





日本将要求韩国不要终止《军事情报保护协定》，这似乎表明两国在历史和政治问题上缓和了之前的紧张局势。韩国方面可能会要求日本撤回将韩国排除在“白名单”之外的决定，并撤销其出口限制。韩日两国可能会逐步协调这些问题，以寻求解决方案。当然，由于韩日双方长达数十年的冲突不会在一夜之间解决，因此双方将很难立刻达成协议。尽管如此，韩日双边冲突不太可能进一步恶化。





仅仅一次双边会晤无法缓和韩国和日本之间的经济冲突。尽管如此，目前能够形成对话机制，并承诺未来继续通过对话来解决一系列的问题也算是一种外交进步。未来，韩日两国政府应作出更大努力，通过双边对话来逐步恢复两国关系，立足长远，从战略发展的角度审视双边关系，尽一切努力为未来的共同发展铺平道路。